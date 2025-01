Coalition Kiraay Ak Natangué sur les réformes du président 

La coalition Pôle alternatif 3e voie Kiraay ak Natangué, sous la direction du Dr Mohamed Diallo, adresse ses félicitations au chef de l’État, SEM Bassirou Diomaye Diakhar Faye ainsi qu’à son Premier ministre Ousmane Sonko, pour leur engagement républicain et leur vision panafricaine axée sur le progrès et la justice sociale. Cette posture exemplaire mérite le soutien et la promotion de tous les progressistes et démocrates au Sénégal et à travers l’Afrique.

Le Sénégal franchit aujourd’hui une étape significative dans son évolution géostratégique et dans l’affirmation de sa souveraineté nationale. La coalition salue particulièrement l’initiative du chef de l’État de relancer le dialogue national, notamment dans son volet politique, offrant ainsi une plateforme d’échanges sur les enjeux prioritaires de notre pays.

Cette démarche vise à parvenir à des consensus solides, renforçant ainsi notre démocratie. Nous saluons également l’installation effective des membres de la Haute cour de justice et du Parquet financier, deux institutions essentielles pour garantir la transparence et instruire les dossiers relatifs à la mauvaise gestion des deniers publics.

Alors que le Sénégal amorce une phase cruciale de son développement, il est impératif de valoriser l’expérience et les compétences des hommes et des femmes d’État. Le développement de notre nation ne peut être l’œuvre d’un seul homme ou d’un seul parti politique. L’avenir prospère de notre pays repose sur l’ouverture, l’inclusion et le dépassement des clivages. Ces valeurs doivent être au cœur de nos actions pour bâtir un Sénégal uni et fort.