Colloque sur la migration

Le colloque international de Dakar sur la migration, organisé par l’organisation internationale Otra Africa, a été clôturé avant-hier par le président de ladite structure, Souleymane Aliou Dillo, avec la collaboration des acteurs de la migration. Cette rencontre internationale, qui a vu la participation de plus de 200 experts venus de l’Afrique, de l’Europe, de l’Amérique et d’ailleurs, avait pour thème "La migration internationale, pont et vecteur de développement entre l’Europe et l’Afrique".

Selon M. Diallo, la conclusion de cette rencontre scientifique est son inscription à l’agenda national des rencontres au Sénégal, son inscription à la Sodav et à l’Organisation africaine des propriétés intellectuelles du Sénégal. Le plus important à la clôture de ce colloque a été une soirée de gala où des personnalités de haut niveau, des diplomates, des fonctionnaires, des policiers et des acteurs de la migration ont reçu les honneurs pour leurs engagements en faveur de la gestion de la migration.

Le contrôleur général Abdou Wahab Sall, actuel directeur général adjoint de la Police nationale, a obtenu le premier prix Tukki si Jaam. Il a été primé en tant que premier secrétaire permanent du Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière (Cilmi).