Tout le matériel électoral des Législatives anticipées du 17 novembre prochain est réceptionné. Il est en train d’être conditionné pour les centres de vote du département de Saint-Louis, et les préparatifs vont bon train. Cette déclaration d’une bonne organisation du vote sur l’étendue de la circonscription a été faite hier par l’adjoint au préfet de Saint-Louis, Abdou Khadre Dieylani Bâ. Toutefois, il est à déplorer le grand nombre de cartes d’électeurs en souffrance dans les commissions de distribution de la commune de Saint-Louis et de l’arrondissement de Rao.

À quarante-huit heures des élections législatives anticipées de dimanche prochain, 4286 cartes d'électeurs restent en souffrance dans les deux commissions électorales de distribution (Saint-Louis et Rao). Une situation qui pourrait impacter négativement la participation de nombreux citoyens au scrutin. Pourtant, depuis quelques semaines, des campagnes de sensibilisation via des spots radio et télé, ainsi que des affiches, sont menées auprès des populations par des organisations de la société civile. Ces campagnes exhortent les citoyens à aller retirer leurs cartes d’électeurs afin d’accomplir leur devoir démocratique le jour J.

Malheureusement, les messages semblent ne pas être encore bien perçus par les électeurs retardataires. Pour le président de la commission de distribution logée à la préfecture, le personnel passe la journée à se tourner les pouces. « Les cartes sont disponibles, mais nous ne voyons personne pour les récupérer. À titre d’exemple, pour toute la semaine dernière, seules deux cartes ont été retirées à la préfecture de Saint-Louis. Pourtant, nous avons sur la table 3207 cartes à distribuer. C’est le même constat dans l’arrondissement de Rao, même si là-bas, il y a un léger mieux dans les retraits de cartes. Pour la même période, dans l’arrondissement de Rao, 54 électeurs sont passés à la commission pour prendre leurs cartes, et 1079 autres dorment encore dans les caisses. Ce qui constitue une situation déplorable. Raison pour laquelle j’invite les électeurs concernés à se rendre rapidement dans les centres de distribution afin de récupérer leurs cartes d'électeur avant le jour du vote », a appelé le président de la commission logée à la préfecture.

Près de 4500 cartes d’électeurs en souffrance dans les commissions

Dans la même veine, l’adjoint de l’exécutif départemental a insisté sur l'importance de cette démarche, soulignant qu'un nombre significatif de citoyens pourrait se retrouver empêché de voter si ces cartes ne sont pas récupérées à temps. Il a rappelé qu'il est crucial que tous les électeurs ayant encore leur carte en souffrance prennent les mesures nécessaires pour éviter tout désagrément le jour du scrutin. Revenant sur les préparatifs de la tenue des législatives anticipées, l‘adjoint au préfet a déclaré que tout est fin prêt pour une parfaite organisation des joutes électorales le 17 novembre.

Pour Abdou Khadre Dieylani Bâ, tout le matériel nécessaire est conditionné pour être envoyé dans les centres de vote, et le dispositif sécuritaire est mis en position d’attente. « Au plus tard samedi prochain, tout le matériel de vote sera acheminé vers les centres de vote. Pour une bonne organisation, quelques changements logistiques sont apportés à la carte électorale communale avec l’érection de trois nouveaux centres de vote. Dans la Langue de Barbarie, les bureaux-abris provisoires, installés au quai de pêche de Guet Ndar, ont été déplacés au centre de vote école Cheikhou Touré. Les forces de défense et de sécurité seront déployées sur l’ensemble des centres de vote de Saint-Louis et resteront en place jusqu’à la fin du processus électoral. Ces dispositifs logistiques et sécuritaires témoignent de l’engagement des autorités administratives à organiser un scrutin transparent et serein le dimanche prochain », a signalé M. Bâ.

Il faut noter que le département de Saint-Louis compte 341 bureaux répartis dans 97 centres de vote à travers les cinq communes pour un nombre de 176 363 électeurs.

IBRAHIMA BOCAR SENE, SAINT-LOUIS