CONFERENCE POLITIQUE DES JEUNES DE « PASTEF/LES PATRIOTES »

A l’initiative de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS), le Président du Parti des « Patriotes africains du Sénégal pour l’Éthique, le Travail et la Fraternité » (Pastef/Les Patriotes), Ousmane Sonko, animera une grande conférence politique élargie à toute la jeunesse sénégalaise axé sur « Le rôle de la jeunesse dans le projet » de rupture systémique pour un Sénégal prospère ce dimanche 9 juin courant à l’esplanade du Grand Théâtre. Objectif visé ? Que la jeunes se l’approprient pour jouer leur partition dans l’œuvre de construction nationale.

La Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS), maîtresse d’œuvre de cet événement, invite ainsi tous les jeunes sénégalais à participer activement à cette conférence politique qui sera assurée par le président de « Pastef/Les Patriotes » par ailleurs Premier ministre, Ousmane Sonko. Une occasion pour cette grande figure politique reconnue pour son dynamisme et son engagement envers la jeunesse et les questions sociales de communier avec les jeunes, souligne un communiqué.

Axé autour du thème central portant sur « Le rôle de la jeunesse dans le Projet » de rupture systémique pour un Sénégal juste et prospère, la rencontre sera un moment d’échanges riches et constructifs sur l’implication et l’engagement de la jeunesse dans le développement et l’avenir du pays.

A cet effet, la tribune sera mise à profit par les jeunes pour faire entendre leur voix et partager leurs idées aux fins de contribuer à la construction d’un avenir meilleur pour le Sénégal. Pour le coordinateur intérimaire des jeunes patriotes, Me Ngagne Demba Touré, « la conférence de ce dimanche est un événement politique décisif en ce qu’elle représente un rendez-vous historique entre le Chef du Gouvernement et la frange majoritaire de la population que constitue la jeunesse ».

Malamine CISSE