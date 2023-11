C’est à Saly que le ministre du Logement et de l’Hygiène publique a déclaré l’ambition du gouvernement sénégalais de hisser la barre de la construction des logements sociaux à un niveau beaucoup plus élevé.

Le gouvernement du Sénégal veut quadrupler le nombre de logements sociaux construits par année. En effet, selon le ministre Abdoulaye Sow qui présidait la cérémonie d’ouverture du Salon de l’habitat organisé à Saly par Race Com, autour du thème « Mbour, terres d’opportunités », qui se tient actuellement à Saly Portudal, l’ambition de l’Etat est de quadrupler ce nombre à partir de 2024. M. Sow a renseigné que cette volonté du Chef de l'État sera réalisée avec la Société d’aménagement, à travers les fonds pour l’habitat social, les exonérations que l’Etat a prises en compte et la libération de certaines assiettes foncières.

« Nous étions à 5000 unités d’habitation par an, aujourd’hui, l’effort qui est recherché, en dehors de ces 5000, c’est d’arriver à 20 000 logements, et pour cela, nous pensons que les bons paradigmes ont été posés et au mois de janvier prochain, nous entrerons dans la phase de production massive, avec non seulement les producteurs privés nationaux, mais aussi avec des internationaux qui ont été associés. Nous sommes dans les formalités et je pense que le projet se porte bien, à la satisfaction du Chef de l’État et de celle des populations sénégalaises ».

A en croire le ministre, cet effort s’inscrit dans le cadre du Programme des 100 mille logements sociaux. En effet, il explique que le gouvernement veut entrer dans une phase de production massive. « Le chef de l’Etat nous a demandé d’accélérer ensemble la production. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, tous les éléments préalables ont été réglés, sur le plan institutionnel, sur le plan des mesures administratives, toutes les mesures ont été prises et nous allons maintenant entrer dans la phase de grande production, et cette phase doit être maîtrisée à tout point de vue pour les Sénégalais comme le veut le président de la République », a assuré Abdoulaye S. Sow.

Cette ambition du gouvernement entre en droite ligne avec la vision des organisateurs du Salon. Selon Dieynaba Seydou Ba, le choix de Mbour pour l’organisation de la 6ème édition n’est pas fortuit. Pour elle, Mbour est le département le plus proche de Dakar, et Diass, c’est la porte d’entrée du département. De plus, ajoute la responsable de Race Com, « on veut intégrer l’habitat dans le marketing des terroirs, faire un projet qui s’appelle «Fi moy Senegal», c’est-à-dire aller à Mbour, avoir des parcelles aménagées et investir dans l’habitat. Aller après dans d’autres terroirs pour reproduire le même modèle. Pour mieux vendre la destination Sénégal ».

Le Salon de l’habitat vise à rassembler dans un seul lieu des acteurs, des décideurs de l’habitat et que chacun puisse sortir de ce lieu avec les informations qu’il veut. «Nous sommes à plus de 25 stands », a précisé la Directrice générale de Race Com.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)