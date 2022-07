Après la lettre de démission signe de contestations à l’évolution de la Cedeao, les membres de tout les mouvements de Libération de la Guinée Portugaise et du Cap-Vert ont aussi à leur tour établi une réplique à celui-ci qui soutient que l’élection du président Embalo est arbitraire.

Le président du Comité Scientifique du FARI (Forum Africain pour la Recherche et l'Innovation) institué par la Cedeao, M. José Brito, ancien ministre des Affaires Étrangères de Cabo Verde, a démissionné de ses fonctions, en signe de protestation de l'évolution de la CEDEAO. Après la désignation de Monsieur Umaro Sissoco Embaló au poste de Président de la Conférence des Chefs d’Etat de ladite organisation, suite à la tenue du dernier sommet, M. José Brito a informé, par message parvenu, hier à EnQuête, de sa démission, ‘’pour des raisons de principe et de cohérence, de travailler avec une organisation qui ne respecte pas ses principes et ses textes fondateurs’’.

En effet, selon lui, Monsieur Embalo a été élu dans des conditions ‘’calamiteuses’’, sans confirmation de la Cour Constitutionnelle et sans avoir prêté serment dans les conditions prévues par la Loi.

L’alternance linguistique avancée par les chefs d’Etat comme justificatif à cette désignation, lui paraît insoutenable, en tenant compte des intérêts de la sous-région, en ce moment qui exige un Président sans problèmes intérieurs graves à régler. Mais, cela ne semble pas préoccuper les dirigeants qui, à en croire l’ex dirigeant dudit comité, ont décidé d’envoyer des troupes, afin de protéger ‘’le régime en place, sans l’obtention de l’accord du Parlement, comme le prévoit la Constitution’’.

José Brito avance, également, comme argument que M. Embalo ‘’gouverne la Guinée Bissau sans respect pour la Constitution qui prévoit un régime parlementaire et en manipulant la Justice qui empêche la réalisation du Congrès du Parti qui a gagné les élections législatives’’. ‘’Son élection à la Présidence de la Conférence de la CEDEAO est la goutte d’eau qui me préoccupe au plus haut point, au moment où notre région traverse une grave crise sécuritaire qui exige un Président capable de rassembler et non pas de diviser, un Président qui peut parler avec autorité dans les forums internationaux au nom de notre organisation’’, regrette l’ancien ministre des Affaires Étrangères de Cabo Verde.

Les mouvements de la Guinée Portugaise répliquent

Henri Labery, membre fondateur de tous les mouvements de Libération de la Guinée Portugaise et du Cap-Vert, n’a pas perdu de temps pour publier un message en réponse aux attaques de José Brito. ‘’M. Brito, invoquant la personnalité du chef de l’Etat Bissau Guinéen et ‘’ses doutes’’ quand à la représentativité du président en question, va avec fracas et forces gesticulations et envoie son fauteuil en arrière de son pupitre, vociférant ne voulant pas voir le Président Cissoko occuper le siège de Président de l'Organisation Régionale car ce serait un déni’’, écrit-il.

La lettre de démission de l’ancien président du Comité Scientifique du FARI, institué par la Cedeao, représente, selon les membres des mouvements de Libération de la Guinée Portugaise, le mépris ainsi exprimé sur ‘’la Guinée Bissau, oubliant qu'à travers son Président - quel qu'il puisse être, c'est tout le Peuple qu'il humilie et que son geste est condamnable’’. Pourtant, ils estiment que, ‘’grâce à ce peuple Bissau-Guinéen, dans toute sa diversité et sa composante, et au prix de son sang et de sa vie, les forces prédatrices coloniales, se sont agenouillées, pliées jusqu'à la rupture, et boutées de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert ... et contribué à libérer les autres colonies sous le joug colonial portugais’’.

Monsieur Labery exige, ainsi, le respect du peuple Bissau-Guinéen et de la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie, tant Guinéens que Cap Verdiens, permettant ainsi des ‘’gesticulations malheureuses’’.

ARAME FALL NDAO (stagiaire)