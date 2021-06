Coopération Sénégal-Japon

Le Sénégal et le Japon ont procédé, hier, à la signature de deux échanges de notes relatives au financement de deux projets. Ils concernent, d’après le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, le financement complémentaire du Projet de réhabilitation du môle 3 du Port autonome de Dakar et du Programme de soutien d’urgence en réponse à la crise Covid-19.

Dans un document, Amadou Hott et son équipe précisent que ‘’le financement complémentaire de 416 millions de yens, soit 2 080 000 000 F CFA du Projet de réhabilitation du môle 3 du Port autonome de Dakar, portera la contribution totale du Japon à 4 387 000 000 yens, soit 21 935 000 000 F CFA’’. L’objectif visé par ce financement complémentaire, dit-on, est de prendre en charge les travaux de réhabilitation qui sont suspendus depuis des mois et dont les impacts seront notables sur la compétitivité du port, surtout dans le contexte de relance de l’économie post-covid-19.

‘’Le port de Dakar doit devenir le futur hub logistique pour l’Afrique de l’Ouest. Pour augmenter son chiffre d’affaires, il doit moderniser ses installations et accroître sa compétitivité en vue de conforter le rôle qu’il joue dans le développement du commerce extérieur au Sénégal et dans la sous-région’’, lit-on dans le communiqué.

...Parallèlement, pour ce qui est du Programme de soutien d’urgence en réponse à la crise de la Covid-19, la note indique qu’il porte sur un montant de 514 000 000 yens (2 570 000 000 F CFA). Son but est de permettre de fournir des équipements liés à la chaine de froid, de construire des entrepôts pour les vaccins et produits pharmaceutiques, et d’acheter le matériel nécessaire aux études épidémiologiques sur l’acquisition de l’immunité par des souches mutantes.

‘’Les mesures barrières et le confinement ont atteint leurs limites et c’est pourquoi, il nous faut absolument trouver un vaccin accessible à tous. D’où le mécanisme Covax auquel participe activement le Japon et qui constitue un système de solidarité internationale instauré par l’ONU pour permettre à des pays en voie de développement d’accéder aux vaccins contre la Covid-19. Naturellement, l’acquisition des vaccins suppose avoir un dispositif approprié de stockage et de conservation. C’est tout l’intérêt de cet accord de don que nous venons de signer’’, souligne Amadou Hott dans son discours.