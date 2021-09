Dans le cadre de la coopération sino-africaine, la Fédération des associations d’amitié Chine-Afrique a organisé un Congrès constitutif à Dakar, à l’institut Confucius (université Cheikh Anta Diop). L’événement a accueilli des délégations de différents pays africains. Il vient en prélude au prochain Forum sur la coopération sino-africaine (Focac).

La rencontre se veut un cadre idéal pour raffermir les relations sino-africaines, d’assurer une meilleure coordination des initiatives de développement afin d’en tirer meilleur profit, créer une banque de données africaines des relations de la Chine, aider à l’élaboration et au montage technique, socio-économique et financier des projets d’équipement sociaux (centre de santé, école aménagement hydro-agricole) et des projets d’entreprise. Présent à la cérémonie officielle d’ouverture de la Faaca, le directeur de l’Institut fondamental d’Afrique noire (Ifan) a tenu à saluer cette initiative qui ne fait que renforcer les relations sino-africaines.

Le président du Congrès et président de l’Association amitié Chine-Togo, Yao Bloua Agbo, assure que ‘’ce sont des relations de longue date. Comme beaucoup de pays africains ont créé des associations d’amitié avec la Chine, on a jugé nécessaire de les fédérer, compte tenu du nombre d’associations, pour que la coopération entre l’Afrique et la Chine soit une coopération très forte et bénéfique’’. Pour Aliou Sissoko, représentant de l’ambassade du Mali et initiateur de cette fédération, c’est ‘’un acte qui marque les relations sino-africaines.

La Chine nouvelle a aidé l’Afrique dans sa quête d’indépendance. C’est un signal fort pour nous les pays africains qui sommes des micro-Etats et nous fédérer est une force pour nous développer’’. À ce propos, le directeur de l’institut Confucius de Guinée pense qu’avec cette nouvelle association, cela va permettre à la Chine de mieux aider l’Afrique, notamment dans les secteurs tels que les transports et les agricultures qui sont des secteurs-clés. Assane Mbengue, le président de l’Association des étudiants stagiaires sénégalais en Chine et président du comité d’organisation du Congrès constitutif de la Faaca, déclare qu’’’il est temps que les peuples africains et chinois échangent directement’’.