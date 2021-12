Un milliard de vaccins, dont 600 millions sous forme de dons, 1 500 experts médicaux et 500 agronomes chinois en Afrique, un élargissement des catégories de produits devant bénéficier de l’exemption des droits de douane, des annulations de dettes et des projets de villages verts. Voilà, entre autres mesures phares annoncées, hier, par le président chinois, dans le cadre de la vision de la coopération sino-africaine, rien que pour sa première phase 2022-2024.

Le premier programme porte sur la santé. Selon le président Xi Jinping, pour contribuer à la réalisation de l’objectif fixé par l’Union africaine de vacciner 60 % de la population africaine contre la Covid-19 d’ici 2022, la Chine fournira à l’Afrique un milliard de doses anti-Covid supplémentaires, dont 600 millions sous forme de don et 400 millions sous d’autres formes comme la production conjointe entre des entreprises chinoises et les pays africains concernés.

Toujours dans le domaine sanitaire, la Chine promet de réaliser dix projets de santé pour les pays africains et d’envoyer en Afrique 1 500 professionnels médicaux et experts en santé publique.

Le deuxième programme phare va porter sur la réduction de la pauvreté et le développement de l’agriculture. La Chine, informe Xi Jinping, réalisera pour l’Afrique dix projets de réduction de la pauvreté et d’agriculture, enverra 500 agronomes en Afrique, mettra en place en Chine des centres conjoints sino-africains d’échanges, de démonstration et de formation sur les technologies agricoles modernes. Elle encouragera les institutions et les entreprises chinoises à construire en Afrique des villages de démonstration pour la coopération sino-africaine en matière de développement agricole et de réduction de la pauvreté, soutiendra le lancement de l’initiative ‘’Cent entreprises dans mille villages’’ par l’Alliance des entreprises chinoises en Afrique, dans le cadre de la responsabilité sociale d’entreprise.

Les corridors verts pour porter les exportations d’Afrique vers la Chine à 300 milliards de dollars

Le programme est relatif à la promotion du commerce. La Chine, selon Xi Jinping, ouvrira des ‘’corridors verts’’ pour les exportations vers la Chine de produits agricoles africains, accélérera la procédure d’inspection et de quarantaine et élargira davantage les catégories de produits bénéficiant de l’exemption de droits de douane en faveur des pays les moins avancés ayant des relations diplomatiques avec elle pour porter le volume total des importations chinoises en provenance de l’Afrique à 300 milliards de dollars américains dans les trois ans à venir. ‘’La Chine accordera une ligne de financement du commerce extérieur de 10 milliards de dollars américains à l’Afrique, pour soutenir ses exportations et mettra en place en Chine une zone pilote Chine-Afrique pour la coopération économique et commerciale approfondie et un parc industriel de coopération sino-africaine dans le cadre de l’Initiative ‘’la Ceinture et la Route’’.

La Chine réalisera pour l’Afrique dix projets dans le domaine de l’interconnexion des infrastructures. Elle créera, avec le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) un groupe d’experts pour la coopération économique sino-africaine et continuera de soutenir le développement de la Zlecaf’’, a déclaré le président chinois.

Pour ce qui est du quatrième volet de la Vision 2035, il y a la promotion de l’investissement. Dans les trois ans à venir, souligne Xi Jinping, la Chine encouragera ses entreprises à investir au moins 10 milliards de dollars américains en Afrique et mettra en place une plateforme Chine-Afrique pour la promotion des investissements privés. ‘’Elle réalisera, renchérit le président Jinping, pour l’Afrique, dix projets d’industrialisation et de promotion de l’emploi, accordera aux institutions financières africaines une ligne de crédit de 10 milliards de dollars américains, soutiendra en priorité le développement des PME africaines et établira un centre Chine-Afrique de services transfrontaliers en RMB. La Chine annulera les dettes non-remboursées liées aux prêts intergouvernementaux sans intérêt arrivant à échéance fin 2021 des pays les moins avancés de l’Afrique. La Chine est prête à réallouer aux pays africains 10 milliards de dollars américains de sa nouvelle allocation des DTS émis par le FMI’’.

Annulation de dettes et réallocation de 10 milliards de DTS

Aussi, il a été annoncé le programme pour l’innovation numérique. La Chine réalisera pour l’Afrique, selon Xi Jinping, dix projets dans le domaine de l’économie numérique, mettra en place des centres de coopération sino-africains sur l’application de la télédétection par satellite et soutiendra le développement de laboratoires conjoints, d’instituts de recherche en partenariat et de bases de coopération en matière d’innovation scientifique et technologique. Dans le même volet, il s’agira également d’élargir la coopération avec les pays africains sur l’e-commerce ‘’Route de la Soie’’, d’organiser des festivals de vente en ligne de produits africains de qualité et des activités de promotion de l’e-commerce touristique. Elle promet également de mettre en œuvre un projet pour favoriser l’accès de cent boutiques et de mille produits africains aux plateformes d’e-commerce.

Dans le sixième volet de cette vision, le président Chinois a annoncé le programme de développement vert. La Chine, s’engage-t-il, réalisera pour l’Afrique dix projets de développement vert, de protection environnementale et de lutte contre le changement climatique, soutiendra le développement de la Grande muraille verte et construira en Afrique des zones de démonstration de développement bas carbone et d’adaptation au changement climatique.

En septième position, selon Xi Jinping, vient le programme pour le renforcement des capacités. La Chine, affirme-t-il, accordera de l’assistance à l’Afrique pour construire ou rénover dix écoles et invitera 10 000 professionnels africains de haut niveau à des séminaires ou forums. Elle mettra en œuvre l’‘’Avenir de l’Afrique – Plan de coopération Chine-Afrique sur la formation professionnelle’’ et lancera le projet ‘’Train direct à l’emploi’’ pour les étudiants africains en Chine. Dans la même veine, l’Empire du milieu continuera de mettre sur pied des ateliers Luban, en coopération avec les pays africains et encouragera les entreprises chinoises en Afrique à offrir au moins 800 000 postes d’emploi aux habitants locaux.

Des festivals de cinéma en Chine et en Afrique

La culture n’a pas non plus été en reste dans les annonces du président chinois Xi Jinping. Selon lui, la Chine est prête à soutenir l’inscription de tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle sur la liste des destinations agréées pour les touristes chinois voyageant en groupes. ‘’Elle organisera des festivals du cinéma africain en Chine et des festivals du cinéma chinois en Afrique, et tiendra un forum Chine-Afrique sur les services des jeunes et un forum Chine-Afrique sur les femmes’’.

Enfin, le dernier programme présenté par M. Jinping porte sur la paix et la sécurité. A ce propos, la Chine promet de réaliser pour l’Afrique dix projets dans les domaines de la paix et de la sécurité, continuera de mettre en œuvre les aides militaires à l’Union africaine, soutiendra les pays africains dans leurs efforts visant à préserver la sécurité régionale et à lutter contre le terrorisme par eux-mêmes, mènera des exercices conjoints et des formations sur place entre les forces de maintien de la paix chinoises et africaines, et développera la coopération en matière de contrôle d’armes légères et de petit calibre.

Xi Jinping de conclure en citant le président-poète Léopold Sédar Senghor. ‘’Le président-fondateur de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor écrivait : ‘Que nous répondions présents à la renaissance du monde.’ Je suis convaincu qu’avec les efforts conjugués de la Chine et de l’Afrique, la présente conférence sera couronnée d’un plein succès et générera une synergie considérable des 2,7 milliards de Chinois et d’Africains dans la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau’’, déclare-t-il.