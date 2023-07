La première demi-finale de la Coupe du Sénégal ayant opposé le Jaraaf au Guédiawaye FC, s'est terminée par la violence, hier mercredi.

L'enjeu, une place en finale de la Coupe du Sénégal, l'a finalement emporté sur l'esprit du jeu. La demi-finale entre le Jaraaf et le Guédiawaye FC s'est terminée en queue de poisson. Joueurs et supporters en sont venus aux mains, aux jets de pierres et de bouteilles d'eau, gâtant ainsi ce qui devait être une belle fête du football local.

Pourtant, tout était en place pour assister à une belle confrontation entre ces deux clubs qui n'ont plus que cette compétition à se mettre sous la dent. Après 90 minutes intenses, les deux équipes étaient à égalité (0-0), aucune formation ne voulait prendre trop l'initiative au risque de se faire punir. Lors des prolongations, les deux écuries ont reconduit la même stratégie, à savoir limiter les phases offensives pour éviter de se faire surprendre.

Mais au bout du bout de la 120e mn, contre toute attente, l'arbitre a accordé un penalty au Jaraaf. Ce fut la consternation chez les joueurs et les supporters du club de la banlieue. Cette décision a bien évidemment déclenché leur colère matérialisée par des jets de pierres qui ont obligé les forces de l’ordre à user de grenades lacrymogènes pour rétablir le calme.

Malgré cette intervention des policiers, l'arbitre a décidé de renvoyer pour de bon tout le monde aux vestiaires. La rencontre s'est achevée ainsi sans vainqueur.

Ce match était primordial pour les deux formations, qui souhaitent éviter une saison blanche après leur championnat raté. Le Jaraaf et le GFC n'ont plus que cette place en finale pour espérer sauver leur saison et de surcroît valider leur ticket pour les compétitions continentales.

Hasard du calendrier, ces deux équipes doivent encore s'affronter ce week-end dans le cadre de la 24e et avant-dernière journée du championnat. À moins que la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) ne prenne les dispositions sécuritaires, la bagarre pourrait encore s'inviter au stade. Après cet incident, un huis clos ou un simple renvoi peuvent être envisagés.

Autre coïncidence, ces scènes de violence surviennent quatre jours après l’anniversaire du drame du stade Demba Diop survenu lors de la finale de la Coupe de la Ligue entre le Stade de Mbour et l'US Ouakam (15 juillet 2017). Ce moment tragique du football sénégalais avait entraîné le décès de 15 personnes. Jaraaf-GFC révèle malheureusement que les démons de la violence sont encore toujours aussi présents dans le football local. Or, le sport, c'est avant tout le fair-play, la non-violence.

En fin de compte, le premier finaliste de la Coupe du Sénégal 2023 ne sera connu que ce jeudi. Amitié FC et Stade de Mbour, les deux outsiders, s'affrontent pour une place en finale. En attendant peut-être que les officiels décident du sort à réserver à la rencontre de ce mercredi.

Mamadou Diop