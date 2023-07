Qui succédera au Casa Sports ? Plus que trois matches pour répondre à cette question. Un choc Guédiawaye FC vs Jaraaf et un équilibré Stade de Mbour contre Amitié FC sont les affiches des demi-finales, après le tirage au sort de ce mercredi.

C'est finalement un alléchant Guédiawaye FC vs Jaraaf et un plus ouvert Stades Mbour contre Amitié FC qui vont constituer les affiches des demi-finales de la Coupe du Sénégal. Désormais, il ne reste plus que trois rencontres pour connaître, enfin, le successeur du Casa Sports. Au coude à coude en championnat, le GFC et le Jaraaf ne peuvent plus être sacrés à l'issue de la compétition. Génération Foot, Diambars et, dans une moindre mesure, le Casa Sports sont en pole position pour remporter la Ligue 1. Donc, les deux demi-finalistes n'ont plus que la Coupe du Sénégal pour espérer rendre leur saison moins insipide.

GFC part légèrement favori pour accéder en finale. Mais en face, le club de la Médina peut miser sur l'expérience. Le Jaraaf est d'ailleurs l'équipe la plus titrée dans ce tournoi national. Cette bataille risque d'être épique. Une chose est sûre : le vainqueur à l'issue de ce duel sera archi favori pour remporter le trophée national, car en face, l’outsider probable est bien moins loti pour rivaliser avec l’un de ces deux mastodontes de l'élite.

Stade de Mbour-Amitié FC, la surprise du dernier carré

Si on jette un coup d'œil sur leurs positions respectives en championnat, voir le Stade de Mbour et Amitié FC à ces hauteurs en coupe est presque miraculeux. Les deux formations, qui doivent s'affronter en demi-finales, sont dans l'obligation de lutter jusqu'au bout pour assurer leur maintien : en Ligue 1 pour le club mbourois et en Ligue 2 pour l'écurie qui nous vient de Thiès. Toujours est-il que ces deux clubs ont réalisé un magnifique parcours dans cette compétition. C'est déjà une sacrée prouesse. Mais sur le papier, il serait plus prudent de mettre une pièce sur le Stade de Mbour. Même si dans ces matches couperet, tout reste possible, le club de l'ancien international sénégalais Demba Ba, jouera crânement sa chance, afin de s'immiscer pour la première fois en finale de Coupe du Sénégal.

Sous un autre angle, le football thiessois aura un représentant en finale pour cette édition.

En cadet, l’Institut Diambars fera face à l’Étoile Lusitana, alors que le Dakar Sacré-Cœur va en découdre avec le Casa Sports. Chez les juniors, Galaxy FA affrontera l’Espoir de Guédiawaye. Le duel Sahel FC-Oslo FA constituera l’autre rencontre.

Les demi-finales de la Coupe du Sénégal féminine se joueront entre AFA Grand-Yoff - Casa Sports et Dakar Sacré-Cœur vs Sirènes.