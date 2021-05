Courroux à Cambérène 

Des jeunes de la commune de Cambérène sont en colère contre les autorités, à cause des problèmes d’assainissements qui assaillent leur localité. Hier, lors d’un point de presse, ils ont interpellé le chef de l’État pour le respect des engagements vis-à-vis de cette cité religieuse, dans les plus brefs délais. ‘’On n’en peut plus. Cette cité religieuse souffre.

Pourtant, les structures en charge des questions de l’assainissement avaient pris un engagement ferme de régler la question de l’assainissement avant le début de l’hivernage qui est souvent macabre chez nous.

Mais toujours rien. Nous voulons que Macky Sall parle à ses structures, pour qu’elles règlent définitivement la question de l’assainissement dans notre cité religieuse. Ceci n’est qu’un avertissement. S’il ne réagit pas, nous allons nous faire entendre, car il est temps qu’il respecte la cité de Baye Laye. Nous souffrons avec cette situation et trop, c’est trop’’, a tonné Mame Libass Laye Sarr, le porte-parole des jeunes de Cambérène.