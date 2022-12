Sept mille jeunes du programme ‘’Xeyu Ndaw Yi’’ vont bénéficier de prestations médicales de qualité, à moindre coût. Ils ont été enrôlés dans le programme Couverture maladie universelle.

Il y a environ un an et demi, dans le cadre du programme ‘’Xeyu Ndaw Yi’’, 10 000 jeunes Sénégalais ont été mis à la disposition du ministère de l’Environnement et du Développement durable, dont 7 000 confiés à l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte (ASERGMV). Ladite agence vient de signer une convention avec l’Agence nationale de la couverture maladie universelle (ANCMU).

Cette convention, signée hier, selon le secrétaire général dudit ministère, consistera, ainsi, à doter ces 7 000 jeunes d’une couverture sanitaire, à travers un dispositif mutualiste et l’affiliation à un régime d’assurance maladie leur permettant de bénéficier de prestations médicales de qualité, à moindre coût, à l’image des personnes bénéficiant des régimes de sécurité sociale.

Ces jeunes, déclare Amadou Lamine Guissé, ne s’en porteront que mieux et ne seront que plus utiles à la cause qui les mobilise, s’ils parviennent à se soigner convenablement et être médicalement bien pris en charge, sans que cela n’affecte leurs ressources.

Pour sa part, le directeur général de l'ACMU a soutenu que le fait d’avoir décidé d’inscrire dans la Couverture maladie universelle (CMU) les bénéficiaires du programme ‘’Xeyu Ndaw Yi’’, est une décision de haute portée. Le docteur Mamadou Daff y voit une décision stratégique, vu qu’elle s’inscrit dans la nécessaire recherche de synergie qui est attendue des gestionnaires de programmes publics.

Le programme ‘’Xeyu Ndaw Yi’’ et la CMU, d’après lui, sont tous deux très chers au président de la République. Il s’agit de deux marqueurs forts de sa politique sociale, d’une part, pour fournir des emplois aux jeunes, d’autre part, permettre aux personnes exclues de l’assurance classique de bénéficier d’une assurance maladie très avantageuse.

‘’Le paquet offert par la CMU est l’un des plus avantageux aujourd’hui sur le marché. Il couvre, à 80 %, les principaux services offerts par les postes de santé, les centres de santé et les hôpitaux publics, qu’il s’agisse de prestations ambulatoires (c’est-à-dire pour aller vite, des soins qui ne nécessitent pas d’hospitalisation), qu’il s’agisse aussi de l’hospitalisation, des analyses biologiques, de la plupart des actes de radiologie, des hospitalisations, de certaines interventions chirurgicales et des médicaments génériques fournis par les prestataires de santé’’, renseigne-t-il.

À propos des médicaments fournis par les officines des pharmacies privées, le Dr Daff souligne que la couverture est de 50 %. ‘’Cette couverture, très large, le président de la République a demandé à la CMU de l’offrir aux travailleurs de l’économie informelle, aux populations du monde rural et à tous ceux qui ne sont pas éligibles à l’Imputation budgétaire ou au régime des IPM. C’est un paquet plus large que celui offert aux fonctionnaires et cela montre tout l’intérêt que l’État accorde aujourd’hui à tous les segments de sa population’’, ajoute le DG.

À travers cette signature, l’Agence de la CMU et son réseau de mutuelles de santé vont leur garantir, pendant une année, un large accès aux soins de santé.

‘’Une fois la convention signée, l’Agence de la Grande muraille verte va nous communiquer les dossiers des 6 000 jeunes travailleurs recrutés et mes services régionaux vont inscrire ces derniers dans les mutuelles de leur lieu de résidence.

Un carnet ou une carte leur sera remis dans le mois et cela leur permettra d’accéder à toutes les structures de santé publiques du Sénégal, sous réserve de respecter la pyramide sanitaire. La couverture, je l’ai dit précédemment, va de 50 à 80 %. Pour les soins et les médicaments fournis par les structures de santé, la CMU couvre 80 % des frais. Le bénéficiaire supporte seulement 20 % de la facture. Pour les médicaments qui ne sont pas disponibles dans les structures de santé publiques et qui sont acquis dans les pharmacies privées, la CMU supporte la moitié de la facture’’, précise le Dr Bocar Mamadou Daff.

CHEIKH THIAM