Créances intérieures UEMOA

Les créances intérieures des pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) ont progressé, en glissement annuel, de 14,4% pour s'établir à 39 279,4 milliards en juillet 2021, en liaison avec la hausse des créances nettes sur les administrations publiques centrales (Apuc) et des concours à l’économie. C’est ce qui ressort de la note mensuelle de conjoncture économique dans les pays de l’Uemoa à fin juillet 2021, de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (Bceao) consultée hier, par EnQuête.

‘’Le recours des Etats au marché financier de la dette pour le financement des besoins liés à la crise de la Covid-19 et de leurs plans de relance a contribué à accroître les créances nettes des banques sur l’Administration centrale. Sur les 14,4% de croissance des créances intérieures, les créances nettes sur les Apuc ont contribué à hauteur de 9,1 points de pourcentage, avec une hausse de 29,3% en juillet 2021 contre 25,7% le mois précédent. En particulier, les concours des banques aux Etats sous forme d'acquisition de titres publics se sont accrus, en glissement annuel, de 2 631,0 milliards ou 22,1%, contre 21,4% un mois plus tôt’’, renseigne le document Bceao.

Dette Publique UEMOA

Au cours du mois de juillet 2021, la même source indique que les opérations sur le marché des titres de la dette publique se sont soldées par un repli du montant global des émissions et une évolution contrastée au niveau des taux d'intérêt. En effet, au terme de la période sous revue, le montant global des emprunts mobilisés par les Etats membres de l'Union sur le marché des titres publics s'est établi à 372,0 milliards, d’après la Bceao, dont 131,0 milliards de bons et 241,0 milliards d'obligations. ‘’Ce montant global des émissions est en baisse de 178,9 milliards par rapport à juin 2021 et de 379,4 milliards par rapport à son niveau de juillet 2020. Le taux de couverture2 des émissions de titres publics en juillet 2021 est ressorti, en moyenne, à 242,5% contre 244,3% en juin 2021 et 144,7% un an auparavant. Les obligations ont représenté 64,8% des émissions’’, explique la Banque centrale.

Perspectives UEMOA

Selon les estimations de la Banque centrale, la masse monétaire de l’Union se situerait à 38 926,9 milliards en août 2021 contre une réalisation de 32 222,7 milliards un an plus tôt. ‘’La hausse de 6 704,2 milliards (+20,8%), qui en résulterait, serait imputable à la progression de 5.081,0 milliards (+14,7%) des créances intérieures et à la consolidation des Avoirs extérieurs nets (AEN) de 2 510,8 milliards. En particulier, l'accroissement des créances intérieures serait lié à la hausse attendue, en glissement annuel, des créances nettes sur les unités de l'administration publique centrale (+2 976,6 milliards ou +26,5%) et à celle des créances sur l'économie (+2 104,4 milliards ou +9,0%)’’, rapporte le document de la Bceao. Analysé sous l’angle de ses composantes, l’accroissement de la masse monétaire se traduirait à fin août 2021, en glissement annuel, par la hausse des dépôts de 5 283,8 milliards soit 21,1% et de la circulation fiduciaire de 1 420,4 milliards soit 19,7%.