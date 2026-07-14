Entre viralité des réseaux sociaux et expertise journalistique, la manière de découvrir et de juger la musique est en pleine mutation. Si les créateurs de contenu se sont imposés comme des relais incontournables de promotion, les journalistes spécialisés revendiquent toujours le monopole de la critique artistique. Une frontière de plus en plus floue.

Il y a encore quelques années, les critiques musicales s'écrivaient essentiellement dans les journaux, se débattaient à la radio ou se développaient dans les émissions spécialisées de télévision. Aujourd'hui, une vidéo TikTok, un Réel Instagram ou une publication Facebook peut propulser un morceau au sommet des tendances en quelques heures. Les créateurs de contenu occupent désormais une place centrale dans l'écosystème musical. Leurs analyses, leurs réactions à chaud et leurs recommandations influencent les choix d'écoute de milliers d'internautes, notamment des plus jeunes.

Une évolution qui soulève une question : ces influenceurs sont-ils devenus les nouveaux critiques musicaux ou exercent-ils un métier différent ? Pour tenter d'y répondre, EnQuête a confronté les regards de Nene Aby, Babacar Ndour et d'Alioune Badara Mané, président de l'Association de la presse culturelle sénégalaise. Pour Nene Aby, la principale force des créateurs de contenu est leur capacité à réagir immédiatement. À peine un morceau est-il mis en ligne qu'il peut être commenté, analysé et partagé avec une communauté qui attend cette proximité. « Nous n'avons pas les contraintes de programmation des médias traditionnels », résume-t-elle en substance.

Cette réactivité crée un lien privilégié avec les internautes. Pourtant, la créatrice refuse d'opposer influenceurs et journalistes. À ses yeux, les médias traditionnels demeurent indispensables grâce à leurs analyses plus approfondies et à leur regard professionnel. Passionnée de rap avant de devenir créatrice de contenu, elle explique que son jugement repose d'abord sur l'émotion. Les paroles, le storytelling, le message, la qualité de la production et l'originalité orientent ses analyses. Elle préfère d'ailleurs parler d'analyse plutôt que de critique. Son objectif est avant tout d'informer son public et de mettre en lumière les projets artistiques.

Comme tous les créateurs numériques, elle reconnaît toutefois composer avec les algorithmes. Les clashs entre artistes ou les sujets les plus populaires génèrent davantage de visibilité. Une réalité qui n'empêche pas, assure-t-elle, de continuer à défendre des artistes émergents. Selon elle, la différence fondamentale avec le journaliste réside dans la méthode. Là où ce dernier enquête, vérifie et contextualise, le créateur partage une lecture personnelle nourrie par les échanges avec sa communauté.

Des jeunes qui consultent d'abord les réseaux

Journaliste de formation, animateur à la RTS et créateur de contenu spécialisé dans le rap, Babacar Ndour constate lui aussi un changement profond des habitudes. Aujourd'hui, explique-t-il, une grande partie des jeunes consulte les avis des créateurs de contenu avant même d'écouter un album. Ancien rappeur, il affirme évaluer les œuvres à partir de plusieurs critères : la qualité des textes, la richesse du message, les performances lyriques et la production musicale. Son parcours lui permet, selon lui, de conjuguer les exigences du journalisme avec les nouveaux formats imposés par les réseaux sociaux.

Pour autant, il refuse de parler de concurrence entre journalistes et créateurs de contenu. « Les artistes ont besoin des deux », estime-t-il en substance. Les premiers leur apportent une visibilité immédiate ; les seconds proposent une lecture plus approfondie de leurs œuvres. Alioune Badara Mané partage cette idée de complémentarité, mais pose une limite claire. Pour le journaliste culturel, il ne faut pas confondre promotion et critique artistique. Les influenceurs jouent un rôle essentiel dans la circulation des œuvres, reconnaît-il. En revanche, une critique digne de ce nom exige une solide culture musicale, une méthodologie, une capacité d'analyse et une réflexion sur le fond comme sur la forme. À ses yeux, les créateurs offrent de la visibilité ; les journalistes construisent une mémoire critique.

Il rappelle que les articles publiés dans la presse écrite constituent des archives appelées à traverser le temps, contrairement aux contenus des réseaux sociaux, souvent consommés puis oubliés en quelques heures. Lorsque la quête de vues devient l'objectif principal, estime-t-il, l'analyse perd en profondeur et en objectivité au profit de réactions immédiates. Le journaliste observe néanmoins que de nombreux artistes privilégient aujourd'hui les influenceurs pour lancer leurs projets, conscients de leur puissance de diffusion. Les artistes plus confirmés continuent cependant de rechercher la caution des médias traditionnels, perçus comme une forme de reconnaissance durable.

Pour Alioune Badara Mané, le numérique ne menace pas la critique musicale. Il oblige surtout celle-ci à se réinventer. Au fond, les trois intervenants convergent sur un point : les influenceurs ne remplacent pas les journalistes ; ils occupent un espace que les médias traditionnels n'investissaient pas toujours avec la même rapidité. Les premiers captent l'attention, créent de la proximité et accélèrent la circulation des œuvres.

Les seconds prennent le temps de les analyser, de les contextualiser et de les inscrire dans une histoire artistique. Le véritable bouleversement n'est donc peut-être pas l'apparition de nouveaux critiques, mais l'évolution des modes de prescription culturelle. À l'ère des plateformes numériques, la découverte d'une œuvre passe désormais autant par le téléphone portable que par les médias traditionnels. La critique musicale ne disparaît pas ; elle se transforme. Et c'est sans doute dans la coexistence entre influenceurs et journalistes que se dessine désormais son avenir.

Fatou Ba