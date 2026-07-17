Publié le 17 Jul 2026 - 09:06
DIALAWALY FESTIVAL

Dagana célèbre Ady Aïdara, gardien de la mémoire du Waalo

 

Ady Aïdara, figure reconnue de la recherche historique sur le Waalo. Les organisateurs mettent en avant son apport à la sauvegarde du patrimoine culturel ainsi que son engagement dans l'enseignement et la transmission des connaissances.

 

Le Dialawaly Festival a choisi de rendre hommage à Amadou Ady Aïdara, enseignant, chercheur et historien considéré comme l'une des grandes mémoires du Waalo. À travers cette distinction, les organisateurs entendent saluer un parcours entièrement consacré à la transmission du savoir, à la recherche et à la préservation du patrimoine culturel de cette ancienne région historique.

Dans un communiqué, la direction du festival décrit Ady Aïdara comme une figure emblématique de la mémoire collective du Waalo. Plus qu'un enseignant, il est présenté comme un homme qui a fait de l'éducation et de la connaissance un véritable engagement au service de sa communauté. Selon les organisateurs, plusieurs générations d'élèves ont bénéficié de son enseignement, marqué par une pédagogie exigeante et la conviction que l'école devait former des citoyens autant que transmettre des connaissances.

Au-delà de sa carrière dans l'enseignement, Amadou Ady Aïdara s'est imposé comme l'un des principaux spécialistes de l'histoire et des traditions du Waalo. Ses recherches et ses publications ont largement contribué à documenter et à préserver le patrimoine historique et culturel de cette ancienne entité politique, offrant ainsi aux jeunes générations des repères essentiels sur leur identité.

Le communiqué met également en avant la diversité de ses centres d'intérêt. Passionné de recherche, Ady Aïdara ne s'est pas limité à l'histoire. Ses travaux se sont aussi intéressés à l'horticulture, avec une volonté de mettre les connaissances scientifiques au service du développement local et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Son intérêt pour l'histoire de l'art est également souligné.

Les organisateurs rappellent notamment ses recherches consacrées à La Joconde de Léonard de Vinci, illustration, selon eux, d'une curiosité intellectuelle qui dépasse largement les frontières géographiques et disciplinaires. Pour le Dialawaly Festival, cette pluralité de compétences fait d'Ady Aïdara une personnalité singulière, dont le parcours illustre l'importance de la recherche, de la transmission et du dialogue entre les savoirs.

En lui rendant hommage, le festival réaffirme son ambition de mettre en lumière les femmes et les hommes qui ont contribué à préserver l'histoire et le patrimoine du Waalo. Les organisateurs estiment que cette reconnaissance participe à la sauvegarde de la mémoire collective et offre à la jeunesse des modèles fondés sur l'engagement intellectuel, le travail et le sens du partage.

Ils expriment également le souhait que l'œuvre d'Amadou Ady Aïdara continue d'inspirer les générations futures et demeure associée aux valeurs de savoir, de culture et d'excellence. À travers cet hommage, le Dialawaly Festival entend rappeler que la transmission des connaissances constitue l'un des fondements de la préservation de l'identité culturelle. En célébrant Amadou Ady Aïdara, c'est aussi une partie de l'histoire et du patrimoine du Waalo qui est mise à l'honneur.

Fatou Ba

Section: 
culture
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