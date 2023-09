Le début de saison sous le maillot de l’Olympique de Marseille est en dessous de ses attentes. Iliman Ndiaye a néanmoins le soutien de son coach, qui demande de la patience pour son jeune attaquant.

Son arrivée dans le sud de la France a suscité beaucoup d’intérêt chez les supporters phocéens. Après trois journées de Ligue 1, le jeune attaquant sénégalais tarde à convaincre dans son club de ‘’cœur’’. Contrairement à son coéquipier et compatriote Ismaïla Sarr, qui a inscrit son premier but avec l’OM, l’ancien joueur de Sheffield United n’arrive véritablement pas à impacter sur le jeu des Olympiens. Son attitude quand il a été remplacé par Vitinha (64e) lors de la victoire de l’Olympique de Marseille face à Brest (2-0) en dit long sur son état d’esprit du moment. Visiblement déçu de sa prestation, l’ex-pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur a presque fondu en larmes sur le banc de touche.

Ce retard à l’allumage de la nouvelle recrue commence à irriter certains supporters et même la presse. Mais le coach de l’OM a relativisé la situation et a indiqué, à l’issue du match contre Brest, que le staff lui fait ‘’confiance’’. ‘’Il est et sera important pour nous. Il doit profiter un peu plus du jeu, de l’OM, de ce super stade et de ses magnifiques fans. Iliman est un jeune joueur. On a l’impression que tout doit bien se passer très vite, mais dans la vie, il y a des étapes à suivre’’, avait déclaré Marcelino.

Hier, en conférence de presse d’avant-match, le technicien espagnol a demandé de la patience pour son jeune attaquant. ‘’C'est vraiment difficile. Il faut que vous soyez patients, les supporters aussi. Je ne peux pas exiger qu'il réponde à ces attentes tout de suite. Il y a un processus. Permettez-lui de profiter un peu et vous verrez le vrai potentiel d'Iliman Ndiaye’’, a-t-il répondu.

Se lancer face à Nantes

Selon l’entraineur, le fait de débarquer dans un club aux attentes plus élevées que ce qu’il a connu peut être un obstacle. ‘’C'est un jeune joueur qui arrive dans un grand club pour la première fois, avec des attentes énormes et il veut répondre à ces attentes’’. Pour lui, la meilleure façon pour Iliman de sortir de cette mauvaise passe, c’est de trouver le chemin du but. ‘’Il a besoin de marquer comme tous les attaquants. Il le fera très vite et on va l’aider’’, a assuré Marcelino.

Iliman Ndiaye pourrait donc mettre fin à cette période de doute en ouvrant son compteur-buts dès ce vendredi, en ouverture de la 4e journée de Ligue 1.

Après avoir renoué avec le succès contre Brest, à domicile, l’OM (2e, 7 pts) va tenter d’enchainer une 2e victoire d’affilée pour rester coller à l’actuel leader, l’AS Monaco (7 pts). Mieux, les Marseillais pourraient prendre la tête du classement en cas de faux-pas des Monégasques, qui doivent recevoir Lens, le samedi. Le coach est confiant pour la gagne. ‘’La première chose à faire, c'est un bon match à Nantes. Ils ont perdu des points dans les dernières minutes ou secondes de plusieurs matchs cette saison. On ne doit pas les sous-estimer. Leurs résultats se jouent à des détails. On espère qu'avec un beau jeu, on arrivera à prendre les trois points chez eux demain’’.

S’il arrive à jouer sur sa vraie valeur, Iliman Ndiaye pourra être d’un grand apport pour son équipe au stade de la Beaujoire.

LOUIS GEORGES DIATTA