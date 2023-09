Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, SEM Amadou Mame Diop, a reçu, ce 13 septembre 2023, une délégation de la CEDEAO. Dirigée par M. Edwin Sneow, cette dernière était composée de huit députés et trois membres du Secrétariat du Parlement sous-régional, en mission au Sénégal du 11 au 14 septembre 2023. Cette "mission de contrôle et d’évaluation parlementaire auprès du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre (CCDE) d’une part, et du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba) d’autre part", s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions de "l'Acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO, adoptée par la conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, le 17 décembre 2016", renseigne-t-on.

En effet, le Parlement de la CEDEAO organise cette mission auprès du CCDE pour garantir une participation active des femmes dans le "processus d’intégration régional". La mission vise également à s’imprégner des conditions de travail des acteurs du centre. L’objectif étant le renforcement des ressources humaines et financières, notamment en prélude à l’implantation du centre dans les pays de la CEDEAO et permettre au genre de remplir pleinement son rôle.

En outre, cette mission a visité le siège du Giaba au Sénégal, dans un contexte marqué par le "banditisme transfrontalier, le terrorisme, le blanchiment d’argent et le financement des activités occultes". La délégation a aussi remercié le chef du Parlement pour les dispositions prises dans le but de leur assurer un excellent séjour au Sénégal, mais également pour sa sensibilité à la cause de l’intégration africaine, "un penchant qu’il partage avec le président Macky Sall".

Pour sa part, le président Amadou Mame Diop est revenu sur le bien-fondé de la "question du genre" qui est une préoccupation essentielle dans nos États, tout en rappelant le rôle déterminant du Parlement de la CEDEAO dans la mise en œuvre effective des programmes, recommandations et orientations. Pour le cas du Sénégal, des mesures importantes ont été adoptées tant au niveau des "politiques et programmes et encourageant la scolarisation et la formation de la femme, qu’en ce qui concerne l’accompagnement de la femme en vue de son implication politique". Parmi celles-ci, révèle le communiqué, il y a "la loi sur la parité intégrale adoptée en mai 2010 et mise en œuvre sous le magistère du président Macky Sall".

Ainsi, Amadou Mame Diop dit "être en phase avec la CEDEAO en ce qui concerne la promotion du genre". Pour lui, "nul doute que la mission contribuera à renforcer la prise en charge de la question du genre dans nos différents États".