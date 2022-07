L’aéroport international de Saint-Louis sera inauguré ce 14 juillet. Le président Macky Sall, qui en a fait l’annonce hier, en Conseil des ministres, s’est intéressé au développement territorial durable de Saint-Louis. Il a également informé qu’il procédera au lancement des travaux de l’hôpital de 400 lits et à l’inauguration des travaux de la digue de protection de Saint-Louis.

Macky Sall semble accorder une priorité à la mise en œuvre optimale du Programme de reconstruction des aéroports du Sénégal (Pras). Hier, en Conseil des ministres, le chef de l’État a annoncé l’inauguration de l’aéroport international de Saint-Louis, qui aura lieu, sous sa présidence, ce jeudi 14 juillet. Il demande, dans cette dynamique, au ministre du Tourisme et des Transports aériens de poursuivre le suivi permanent des travaux programmés, en vue d’asseoir, dans les meilleures conditions, le renouveau des transports aériens avec, d’une part, des ressources humaines de qualité et, d’autre part, des infrastructures et équipements de dernière génération. Macky Sall s’est félicité de l’état d’avancement des travaux concernant les aéroports du Cap Skirring, de Ourossogui/Matam, de Kolda (qui vient de démarrer).

Au-delà de la question de la modernisation des infrastructures aéroportuaires et la stratégie hub aérienne, celle du développement territorial durable de Saint-Louis a été fondamentale, hier. En effet, le président de la République a informé le conseil qu’il procédera aux lancements des travaux de l’hôpital de 400 lits, des travaux de construction de 500 logements dans le cadre du projet de résilience et de relogement des sinistrés de Guet-Ndar.

En outre, il a annoncé l’inauguration des travaux de la digue de protection de Saint-Louis, dans le cadre de la lutte contre l’érosion côtière dans cette ville particulièrement touchée par les effets des changements climatiques. Macky Sall a insisté sur la nécessité de préserver et de réhabiliter le patrimoine culturel et historique de Saint-Louis, dont le potentiel touristique de la zone polarisée doit, à ses yeux, ‘’être davantage valorisé avec la fonctionnalité d’un aéroport de classe internationale et l’amélioration des dessertes maritime, fluviale et routière par la réalisation, à terme, de l’autoroute Dakar - Tivaouane – Saint-Louis’’.

Sur un autre registre, le président Sall a salué le bon déroulement des célébrations de la fête de Tabaski sur l’ensemble du territoire national. Il réitère ses orientations au ministre de l’Élevage, afin d’accélérer l’atteinte, à l’horizon 2025, de l’objectif d’autosuffisance du Sénégal en moutons, à travers le renforcement conséquent de l’accompagnement de l’État par des mécanismes innovants, rapides et efficaces. Il a félicité le gouvernement, notamment le ministre de l’Élevage et des Productions animales, les éleveurs et les opérateurs économiques du sous-secteur qui ont permis, ensemble, un approvisionnement adéquat du marché national en moutons, à l’occasion de la fête de Tabaski.

Sur le climat social et le suivi des affaires intérieures, Macky a, entre autres, parlé de la nécessité d’accélérer la mise en œuvre du Programme de modernisation et de gestion des marchés, suite aux incendies relevés ces derniers jours au niveau des marchés de Thiès et de Ourossogui, en invitant le gouvernement à apporter le soutien adéquat aux commerçants sinistrés. Les épreuves du Baccalauréat général débutent aujourd’hui. Suivront celles du BFEM. Macky Sall a demandé aux ministres de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Formation à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la bonne tenue de ces examens.

Du ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural, le chef de l’État attend qu’il finalise le processus de distribution des intrants et matériels agricoles aux producteurs. En période hivernale, il n’y a pas que les cultures qui préoccupent l’État. Les inondations constituent un problème. C’est pourquoi, en Conseil des ministres hier, il est demandé au ministre de l’Eau et de l’Assainissement de veiller à l’exécution effective des actions prioritaires programmées dans le cadre de la lutte contre les inondations.

Par ailleurs, le président Macky Sall a une fois encore demandé au gouvernement de veiller à la bonne organisation des élections législatives dans toutes les circonscriptions électorales du pays.

BABACAR SY SEYE