Un deuil national sera décrété aujourd’hui en Guinée, pour pleurer la mort de l’écrivain et historien émérite Djibril Tamsir Niane. L’auteur de ‘’Soundiata ou l’épopée mandingue’’ est décédé, la semaine dernière, à 89 ans, au Sénégal.

C’est aujourd’hui que la dépouille de l’écrivain et historien et dramaturge guinéen, Djibril Tamsir Niane, sera rapatriée, en Guinée où un deuil national lui sera réservé. Ce très célèbre intellectuel a tiré sa révérence, lundi dernier, à l’âge de 89 ans, à Dakar, des suites de la Covid-19. C’est la Mosquée omarienne qui a d’ailleurs accueilli, ce vendredi, la cérémonie de levée du corps à laquelle les autorités sénégalaises et guinéennes ont assisté. On pouvait aussi y repérer facilement plusieurs intellectuels sénégalais.

Le rappel à Dieu de l’éminent écrivain a plongé le monde culturel africain dans un deuil profond. "Je réaffirme encore notre solidarité, parce que Djibril Tamsir Niane est de nous. L’éminent professeur est un Sénégalais de cœur qui a fait la fierté de l’intelligentsia africaine", a déclaré le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop.

Pour sa part, l’ambassadrice de Guinée au Sénégal, Aminata Kobélé Keita, a confié que ‘’le professeur feu Tamsir Niane a participé pleinement à l’éveil culturel de la Guinée et de l’Afrique qui garde en lui aujourd’hui un immense homme culturel et un historien émérite’’. Elle n’a pas manqué de remercier le président Macky Sall ‘’pour les bonnes dispositions prises, dès l’annonce de l’illustre disparu’’.

De son côté, le professeur Abdoulaye Bathily a salué "le monument" qu’était le défunt, au nom du Département d’histoire de l’université Cheikh Anta Diop. Il dit : ‘’Le doyen Djibril Tamsir Niane est pour nous historiens un monument. Il a fondamentalement modifié les perspectives de l’histoire africaine, son écriture. Ses œuvres parlent d’elles-mêmes, non seulement à travers la découverte qu’il a fait de l’histoire du Mandingue, mais également, son œuvre générale, avec sa contribution à l’écriture de l’Histoire générale de l’Afrique, a renouvelé entièrement notre connaissance sur le passé de notre continent.’’

Né le 9 janvier 1932 à Conakry, en République de Guinée, Djibril Tamsir Niane était le père du célèbre mannequin Katoucha Niane, décédée en 2008 à Paris. Il avait pour objectif de rendre légitimes les sources orales, ce qui était encore rare à l’époque. Il s’est évertué à éclairer l’histoire de Soundjata, cet empereur du monde mandingue du XIIIe siècle qui s’est opposé au roi Soumaoro et fondé l’empire du Mali.

Ainsi, il a écrit de nombreux ouvrages dont ‘’Recherche sur l’empire du Mali au Moyen-Age" (1959), son mémoire de recherche à l’université de Bordeaux ; ‘’L’Histoire de l’Afrique occidentale’’ (1961) coécrit avec l’historien et géographe français Jean Suret-Canale.

Djibril Tamsir Niane a surtout participé à l’écriture de l’Histoire générale de l’Afrique, sous l’égide de l’Unesco. Emprisonné sous le régime de Sékou Touré, au début des années 1960, puis forcé à l’exil, il était professeur honorifique de l'université Howard à Washington et de l'université de Tokyo.

BABACAR SY SEYE