Maitre El hadji Omar Youm, Ministre des Forces Armées, procède depuis, hier, dans les régions de Sédhiou et Ziguinchor à une série d’inaugurations de nouvelles unités de la Gendarmerie nationale. Objectifs : faire face aux défis sécuritaires en constante évolution, aux menaces diffuses, au banditisme transfrontalière, à la coupe illicite de bois, au vol de bétail, mais également soutenir les efforts de paix, entre autres.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)

La commune de Tanaff, située à la frontière avec la Guinée-Bissau dans le département de Goudomp (région de Sédhiou), a été la première étape du séjour du Ministre des forces armées dans la partie sud du pays. Sur place, Maitre El hadji Omar Youm a procédé à l’inauguration de la brigade de proximité nouvellement implantée. Cette unité, de l’avis du ministre, a pour mission d’améliorer significativement la sécurité des personnes et des biens, de renforcer la présence de la gendarmerie et de consolider le maillage du terroir. Elle permettra, en outre, de soulager la brigade territoriale de Samine qui a assuré à elle seule la prise en charge sécuritaire du département de Goudomp depuis 1962 et qu’il urge de réhabiliter, selon le maire de Tanaff.

Cette nouvelle unité de la gendarmerie jouera son rôle dans la prise en compte des défis sécuritaires spécifiques dans le département, notamment le vol de bétail dans cette bande frontalière, ainsi que la coupe illicite de bois. Elle apportera, par ailleurs, une « réponse pragmatique au défi sécuritaire prégnant » dans le département de Goudomp. « Le vol de bétail, très actif dans ce département, a fini de décimer le cheptel ovin portant un lourd préjudice aux éleveurs, mais également à l’économie nationale. Quant au trafic et à la coupe illicite de bois, ils amplifient les effets de changement climatique en aggravant la déforestation et en réduisant la biodiversité. La nouvelle brigade de Tanaff, la brigade territoriale de Samine et l’ESI de Goudomp auront à cœur de s’attaquer, sans relâche, à cette forme de criminalité particulière avec fermeté et de façon coordonnée en étroite collaboration avec les communautés et les autres Forces de Défense et de Sécurité (FDS) », a fait savoir le ministre des forces armées.

Me Oumar Youm a aussi souligné qu’une parfaite collaboration doit être également entretenue avec les pays voisins. Pour lui, « ce dernier aspect de la lutte contre la criminalité transfrontalière lui semble urgent à matérialiser avec le renforcement des mécanismes de surveillance et de répressions intégrées afin de décourager les criminels qui exploitent les vulnérabilités créent par la porosité de nos frontières ».

A l’en croire, le Sénégal comme beaucoup de nations doivent faire face à des défis de sécurité en constante évolution. Les menaces diffuses et nouvelles auxquelles le pays est confronté exigent une réponse efficace et proactive. C’est dans cet esprit, souligne-t-il, que le chef de l’Etat a décidé du renforcement du maillage territorial qui se matérialise ici par l’implantation de nouvelles unités de gendarmerie dans les zones clés notamment celles frontalières du pays.

Le ministre a profité de l’occasion pour « saluer la pertinence du plan d’urgence et d’équipement spécial mis en place par la gendarmerie nationale qui a permis la création de cette brigade de proximité, mais aussi l’implantation d’un Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) de Goudomp qu’il a aussi inauguré.

A l’en croire, cette série d’inaugurations inédites en Casamance visent à soutenir les efforts de paix dans une région naturelle qui a souffert de conflit armé qui a trop retardé son développement.

Pour une sécurité collective…

Après Tanaff, la commune de commune de Niaguis à une quinzaine de kilomètres de Ziguinchor a accueilli la délégation ministérielle en présence du Général de Corps d’armée Moussa Fall, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire qui, à en croire le ministre des Forces armées, n’a aménagé aucun effort dans la mise en œuvre du plan d’urgence et d’équipement spécial.

Sur place, Maitre El Hadji Oumar Youm a procédé à l’inauguration de la brigade de gendarmerie de proximité de la commune qui est, de l’avis de Victorine Anquediche Ndèye, ministre de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire et non moins mairesse de Niaguis, « un jalon significatif dans l’engagement continu du président de la république Macky Sall envers la sécurisation de nos concitoyens et la paix dans la région de Ziguinchor ».

A son tour, le ministre des Forces armées a indiqué que la mise en service de cette brigade de proximité constitue un engagement fort pour la sécurité publique plus proche des populations et démontre la ferme volonté de l’Etat de créer un environnement sûr et propice à l’épanouissement de concitoyens. Dans l’immédiat, et pour marquer la présence de la gendarmerie, la brigade va permettre d’assurer la surveillance générale, mais surtout de s’attaquer à la coupe illicite de bois, à l’insécurité routière, au vol de bétail devenu très préoccupant.

En tant « qu’acteurs clés de la sécurité » et « premiers défenseurs de la communauté », le ministre a invité les populations à collaborer étroitement avec les gendarmes afin de favoriser la paix et la sécurité dans la circonscription. « La réussite de cette entreprise dépendra de l’engagement de chacun de vous parce que de sécurité est avant tout une question de solidarité et de responsabilité », a-t-il fait savoir.

La série d’inauguration s’est poursuivie, dans l’après-midi d’hier, à Bignona ou, là aussi, il a procédé à l’inauguration du PC Compagnie de la brigade et de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) de la capitale du Fogny. Ce matin, il procédera à l’inauguration du PC Compagnie et la Section de Recherches de Ziguinchor.