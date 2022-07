Une rencontre avec les porteurs de projet à Guédiawaye a été présidée hier par la déléguée générale à l'Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/FJ). Pour Dr Mame Aby Sèye, c’est une opportunité, pour la structure qu’elle dirige, d’échanger avec les jeunes.

Cette rencontre lui a permis de connaître les préoccupations à travers quelques difficultés, dont l’accessibilité de la plateforme et les demandes. ‘’Nous sommes venus pour apporter des éléments de réponse pour dire que c’est un impératif. La Der est une jeune structure d’accompagnement des jeunes qui n’a que quatre ans.

Les Sénégalais comptent beaucoup sur la Der qui a fait ses preuves et qui doit continuer de le faire davantage. Nous sommes attendus sur les principes d’équité territoriale et sociale. Nous ne devons oublier personne. Nous sommes ici pour nous enquérir des réalités. C’est une proximité que nous jouons.

Des financements seront accordés à plus de 569 bénéficiaires qui ont été retenus pour une enveloppe de plus de 262 millions F CFA. Tout ceci pour dire le rôle que jouent les pôles-emplois. Nous exhortons les jeunes et les femmes à se rapprocher de ces endroits qui sont de hauts lieux de la proximité avec 46 structures dans les 46 départements du pays. C’est pour favoriser l’accessibilité et la facilité, mais aussi de l’accompagnement technique des financements’’, a confié la patronne de la Der.