Âgée de 18 ans, Adja Diariétou Seck faisait face aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar. La jeune fille, qui est poursuivie pour escroquerie, dit avoir agi sous le coup de la menace. A l’en croire, une personne malintentionnée, qui détiendrait des images obscènes de son père, menaçait de les divulguer. Elle a réussi, avec le concours de celle-ci, dit-elle, à escroquer plusieurs commerçants, par le biais du transfert d’argent Orange Money.

A peine a-t-elle atteint l’âge de la maturité qu’Adja Diariétou Seck a maille à partir avec la justice. Après une détention préventive de huit jours, elle a finalement fait face, hier, aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar. Elle est traduite à la barre de cette juridiction pénale par des commerçants, pour répondre du chef d’escroquerie. La Sonatel s’est également constituée partie civile dans cette affaire.

Comme modus operandi, la jeune demoiselle se présentait dans les magasins en se faisant passer pour une cliente. Après avoir choisi des objets de valeur, elle proposait de payer via Orange Money. Ce que ses victimes, qui étaient loin de deviner ses intentions, acceptaient. Mais, à peine sortie de leurs magasins, elle annulait les transactions, avant de fondre dans la nature.

Ainsi, le numéro de la jeune fille a fait l’objet d’une réquisition. Elle a été alpaguée par les éléments de la Section de recherches à son domicile, à Malika.

C’est d’un ton candide, qu’Adja Diariétou Seck a reconnu le chef d’escroquerie qui lui est reproché. Toutefois, elle a précisé avoir été manipulée par une certaine Angela Gomis. Celle-ci détiendrait des images obscènes de son père. Avec, dit-elle, elle lui faisait un chantage et l’a obligée à escroquer des commerçants. D’ailleurs, elle renseigne que c’est cette Angela qui tirait les ficelles à distance.

‘’J’ai accepté pour préserver l’honneur de ma famille’’

‘’J’ai agi sous le coup de la menace. Angela Gomis m’a une première fois contactée sur Watsapp pour, dit-elle, me proposer un travail. Quand je lui ai demandé des détails sur ce travail, elle m’a clairement dit qu’elle voulait que je me prostitue. Ce que j’ai refusé. Elle m’a fait savoir qu’elle détenait des vidéos obscènes de mon père’’, raconte-t-elle. Poursuivant sa narration, elle affirme : ‘’Elle m’a contactée une seconde fois. Cette fois-ci, elle m’a envoyé les vidéos dans lesquelles mon père était dans une posture inconfortable. Ainsi, elle m’a contrainte à travailler pour elle et j’ai accepté pour préserver l’honneur de ma famille.’’

Sur la manière dont elle a réussi à gruger les commerçants, elle renseigne : ‘’Chaque matin, Angela me faisait un transfert d’argent. Cet argent était destiné à acheter un article dans des boutiques par Orange Money. Mais une fois que je sors, c’est elle-même qui annulait les transactions. Elle avait fait de mon numéro un double Sim. Du coup, elle avait accès à mon compte Orange Money. Après, je me chargeais d’écouler toutes les marchandises, avant de lui remettre tout l’argent. Elle m’avait envoyé de l’argent en guise de commissions, mais je n’ai pas accepté, parce que je ne voulais pas de cet agent. C’était le fruit de leur arnaque, elle et son gang.’’

Adja Diariétou Seck dispensée de peine

La Sonatel, qui s’est constituée partie, civile a réclamé le franc symbolique, en guise de dédommagement. À sa suite, la représentante du parquet a requis contre Adja Diariétou Seck une peine d’emprisonnement ferme de deux mois.

Dans sa plaidoirie, le conseil de la défense, Me Bamba Cissé, se dit surpris par les réquisitoires du parquet. ‘’Ma cliente a un sens élevé de l’honneur. Elle n’a pas agi, parce qu’elle est cupide, mais pour sauver l’honneur de la famille. Il y a des circonstances atténuantes qui pouvaient vous permettre de lui accorder le bénéfice du doute’’, a relevé la robe noire qui sollicite que sa cliente soit dispensée de peine.

Finalement, le tribunal, après délibéré, a suivi la plaidoirie du conseil de la défense en dispensant de peine Adja Diariétou Seck. Néanmoins, elle a été déclarée coupable du chef d’escroquerie et doit également allouer le franc symbolique à la Sonatel.