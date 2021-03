Dette G5 Sahel 

Les cinq pays membres du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) appellent à une restructuration profonde de leur dette afin de leur permettre de continuer à répondre aux attentes urgentes et légitimes de leurs populations en matière de sécurité et de développement.

Dans une déclaration adoptée après leur 7e Sommet organisé les 15 et 16 février 2021 à Ndjamena, la capitale du Tchad, les cinq pays sahéliens estiment que le moratoire sur la dette des pays les plus pauvres, décidé en avril 2020 par le G20, n’est pas suffisant.

‘’Les chefs d’État du G5 Sahel, préoccupés quant à la capacité des pays d’Afrique subsaharienne à supporter le poids de leur dette, en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19 et du poids des dépenses sécuritaires, appellent à la mobilisation de toutes les parties prenantes pour une restructuration profonde de la dette des pays du G5 Sahel’’, insiste la déclaration ad hoc sur la dette. Les pays du G5 Sahel consacrent entre 17 et 30 % de leur budget aux dépenses militaires et sécuritaires.