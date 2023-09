Pour la prochaine Can en Côte d'Ivoire et bien avant même, Aliou Cissé aura l'embarras du choix à la pointe de l'attaque. En effet, le technicien doit désormais choisir entre Boulaye Dia, Habib Diallo et Nicolas Jackson. Tous les trois sont en pleine bourre. Mais qui pour accompagner Sadio Mané et compagnie dans ce compartiment du jeu ?

El Hadj Diouf, Henri Camara, Mamadou Niang ou encore Jules-François Bocandé pour les moins jeunes, la Tanière a souvent regorgé de très bons attaquants. Ces Lions étaient capables de faire le jeu, mais aussi de finir les actions. Ils étaient les machines à buts de l'équipe. Aujourd'hui, la relève est bien assurée. Habib Diallo, Boulaye Dia et plus récemment Nicolas Jackson constituent ce magnifique vivier sur lequel Aliou Cissé peut s'appuyer pour donner du fil à retordre aux défenses adverses.

Toutefois, faire jouer les trois en même temps semble tout simplement impossible avec des risques de déséquilibre de l'équipe. Pour qui connaît l'approche défensive du sélectionneur national, cette option tout pour l'attaque est juste bonne pour les séances d'entraînement. Toujours est-il que le débat n'est pas sans intérêt et, à quelques mois de la Can ivoirienne, le trancher d'ores et déjà serait peut-être l'idéal.

C'est ainsi que le chargé de la formation au Racing club de Dakar semble avoir jeté son dévolu sur l'artificier de la Salernitana, en Serie A italienne.

"À mon avis, coach Aliou devrait titulariser l'artificier du club de la Salernitana en Italie, Boulaye Dia, meilleur buteur et meilleur joueur du club qui continue à marquer. Et s'il a manqué le dernier match des Lions contre le Brésil, il reste le numéro un de la pointe de l'attaque du Sénégal. Il presse la défense adverse, donne beaucoup de solutions aux deux excentrés, les appels en profondeur et marque des buts importants aussi", tranche ainsi le technicien.

"Le coach peut s'en frotter les mains"

L'option Boulaye Dia à la pointe de l'attaque pourrait être la meilleure. Car l'attaquant de la Salernitana semble être un parfait mélange de ses deux coéquipiers. Habib Diallo, de par ses déplacements dans les intervalles et les appels sans cesse en profondeur et son jeu de une-deux, peut jouer des tours à la défense adverse. De plus, il est très adroit devant les buts. L'ancien de Strasbourg est un attaquant du style classique, bon finisseur qui joue à l’instinct dans la surface adverse. Il semble avoir atteint une certaine maturité dans son jeu qui fait qu’il a très peu de déchets. À 28 ans, le néo attaquant d’Al-Shabab (Arabie saoudite) sort d’une saison aboutie avec 20 buts. Espérons que ce transfert et la nécessité de s’adapter à un nouvel environnement et un nouveau championnat ne lui fassent perdre le fil.

À l’inverse d’un Nicolas Jackson qui ressemble à un diamant brut qu’il faut polir. Le jeune attaquant de Chelsea a énormément de puissance et possède une vitesse qui en fait un attaquant moderne, dans la lignée d’un Mbappé, d’un Kolo Muani ou encore d’un Raheem Sterling. Il sait se débrouiller seul sur le front de l’attaque et sait fatiguer les défenses adverses. Toutefois, il pèche beaucoup dans la finition. Il lui faudra gagner en efficacité, s’il veut garder sa place de titulaire à la pointe de l’attaque de Chelsea et s’imposer durablement dans la Tanière. Mais il a le temps de voir venir. C’est le futur de l’attaque des Lions.

Ainsi, le sélectionneur va tenir compte des forces de chacun de ces trois pour en tirer meilleur profit pour le bien de l'attaque du Sénégal. "Apparemment, ils sont tous bons en club et en équipe nationale, ces derniers temps. Habib est parmi les meilleurs buteurs du championnat de France avec Strasbourg et buteur notamment pour la dernière sortie de l'équipe nationale contre le Brésil, avec son but qui a fait le tour du monde. Nico Jackson, qui avait bien terminé sa saison avec Villarreal d'où son transfert à Chelsea où il fait d'excellents matchs à la pointe de l'attaque, est impressionnant à chaque match de l'équipe nationale, lors des dernières sorties", semble convenir M. Cissé.

À l'entendre, c'est avant tout une chance de compter autant d'options dans l'équipe du Sénégal. Car comme le dit l'adage, abondance de bien ne nuit pas. Même s'ils sont tous des artificiers adroits devant les buts, ils ont des profils assez différents.

Jules-François Bocandé et ses héritiers de la génération 2002 ont fait les beaux jours de l'équipe nationale d'une manière générale. Mais autant de talents avec autant d'envie, c'est sans doute une première dans la Tanière. À ce propos, l'analyste El Hadj Cissé semble être plus fan du trio Dia-Diallo-Jackson.

"Vous savez, le Sénégal a toujours eu de bons attaquants, mais une ligne d'attaque avec des profils différents et qui se complètent, nous pouvons compter parmi les meilleurs de l'histoire, avec Sadio Mané et les autres joueurs de côté. Il faut juste escompter que ceux porteront les offensives mettent les buts nécessaires pour les titres en commençant cette CAN que nous devons aller défendre en Côte d'Ivoire".

Mamadou Diop