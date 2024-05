Le président de la république, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé ce mercredi 15 mai 2024, Mme Diarra Sow, Directeur général de l’Office des Lacs et Cours d’eau (Olac). « Je voudrais exprimer au Chef de l’Etat mes sincères remerciements et ma très profonde gratitude pour cette confiance placée en ma modeste personne. J’associe à ces remerciements et reconnaissance Monsieur le Premier ministre et Président du Parti des « Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité » (Pastef/Les Patriotes) ainsi que le Ministre de l’eau et de l’assainissement. Je prends cette station comme un défi à relever dans ce nouveau Sénégal juste et prospère que nous voulons bâtir, consigné dans le « Projet » de transformation systémique, référentiel des politiques publiques sous votre magistère qui a été plébiscité par les citoyens-électeurs le dimanche 24 mars 2024. Le « don de soi pour la patrie » en bandoulière, je ne ménagerai aucun effort pour mériter cette confiance en accomplissant convenablement les devoirs de la charge », a-t-elle réagi.

Native du populeux quartier Diamagueune Seukou-Mar de Saint Louis, l’ancienne pensionnaire du Lycée technique André Peytavin (BFEM) puis du Lycée Charles De Gaulle (Baccalauréat Serie L2) atterrit à l’Université Gaston Berger de Saint Louis pour des études supérieures sanctionnées par une Licence suivie d’une Maîtrise Option Environnement et d’un Diplôme d’études approfondies (DEA) en Géographie-Option en Ecosystèmes et Environnement. Ensuite, elle s’inscrit au Prestigieux Institut international d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2IE) de Ouagadougou où elle décrocha un Master 2 en Gestion intégrée des ressources en eau. Egalement titulaire d’un Certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire (Caes) à la Fastef Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce professeur d’enseignement secondaire (Pes) de Géographie depuis plus d’une quinzaine d’années piquée par le virus de la politique, fit le grand saut en 2014 en adhérant au Parti des « Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité » (Pastef/Les Patriotes).

Au fil du temps, cette militant engagé de la première heure également très active dans le domaine social et de la protection du cadre de vie, est devenue une actrice majeure dans le travail de maillage du parti des patriotes dans la commune et le département de Saint Louis. La discipline de parti et le don de soi pour la patrie en bandoulière, elle s’est énergiquement engagée avec son équipe dans le « Projet » de rupture systémique pour un Sénégal juste et prospère porté par le patriote en chef, Ousmane Sonko. Ainsi, pour avoir cru très tôt au « Projet » pastéfien et pour avoir été de toutes les activités, combats politiques du Parti et de son leader, c’est ce long compagnonnage militant qui la lié à « Pastef/Les Patriotes » et ses leaders qui a été positivement sanctionné. Sa nomination se justifie par son riche parcours académique, sa parfaite maîtrise des problématiques liées à la Gestion intégrée des ressources en eau et à l’Environnement.

Ses capacités managériales aidant, elle ne compte ménager aucun effort pour mériter cette confiance en accomplissant convenablement les devoirs de la charge de Directeur général de l’Office des Lacs et Cours d’eau en menant à bien les missions qui lui sont assignées pour faire du slogan-maison « Les Lacs et Cours d’eau, un atout pour l’émergence des territoires » une réalité. Dans cet optique, elle assure que « les acquis seront consolidés et des ajustements seront opérés pour une gestion rationnelle intégrée des ressources en eau, des périmètres de protection des lacs et cours d’eau intérieurs, des ouvrages de régulation et de gestion des plans d’eau sur tout le territoire national ainsi que l’exploitation des végétaux aquatiques et des écosystèmes des zones d’intervention de l’Olac ».

Malamine CISSE