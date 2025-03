C’est en prison que les tiktokeurs Nogaye Kara et Zale Mbaye vont fêter la Korité. Reconnus coupables pour des faits d’injures, de diffamation et collecte de données personnelles, ils ont écopé d’une peine d’emprisonnement d’un an, dont trois mois ferme.

L’affaire aurait pu rester une querelle virtuelle comme il en éclate tant sur les réseaux sociaux. Mais hier, c’est bien devant la justice que Saliou Mbaye alias ‘’Zale Mbaye’’ et Nogaye Dieng alias ‘’Nogaye Kara’’ ont dû répondre de leurs actes. Ils sont jugés pour diffamation, injures publiques et, pour Nogaye Kara, collecte illicite de données à caractère personnel.

Tout est parti d’une plainte déposée en février 2025 par Laya Diallo, une commerçante qui reprochait aux prévenus de l’avoir publiquement accusée d’être atteinte du VIH/sida sur TikTok. Plus encore, son numéro de téléphone a été partagé sur ce réseau social, l’exposant à des désagréments qu’elle n’avait pas imaginés en lançant ce qui, au départ, ressemblait à un simple échange musclé en ligne.

Lors de l’audience, les vidéos des protagonistes ont été projetées. Les prévenus n’ont pas cherché à nier l’évidence et ont reconnu les faits, tout en présentant leurs excuses. Zale Mbaye a tenté de justifier ses propos en expliquant qu’il avait été lui-même offensé. À l’en croire, la plaignante l’aurait traité d’homosexuel.

Nogaye Kara, quant à elle, a affirmé qu’elle n’avait aucun contentieux personnel avec la plaignante, mais qu’elle était intervenue dans l’affaire pour soutenir ses amis.

Le substitut du procureur, estimant que de telles dérives ne devaient pas rester impunies, a requis une peine de deux ans de prison, dont trois mois ferme. Il a insisté sur la gravité des accusations portées à l’encontre de Laya Diallo et sur les conséquences d’un tel lynchage en ligne.

La défense, assurée par Maitres Aboubacry Barro, Abdy Nar Ndiaye et Iba Mar Diop, a plaidé la clémence, soutenant que leurs clients avaient pris conscience de la portée de leurs actes et qu’ils ne recommenceraient plus.

Après en avoir délibéré, le tribunal a relaxé Zale Mbaye du chef de collecte illicite de données à caractère personnel, le déclarant coupable uniquement de discours contraire aux bonnes mœurs. Nogaye Kara, elle, a été reconnue coupable de l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Tous deux ont été condamnés à une peine d’un an de prison, dont trois mois ferme.

