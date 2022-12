Digitalisation  formation professionnelle 

C’est un objectif pour l’horizon 2027 que le ministère de la Formation professionnelle s’est fixé dans le cadre d’un schéma directeur qui a été partagé hier lors d’un atelier organisé à Saly Portudal. Cet atelier est également l’occasion pour les autorités du ministère de proposer ce schéma directeur aux différents acteurs pour que ces derniers procèdent à une prévalidation du document.

‘’On est à Saly dans le cadre de l'atelier de prévalidation de la transformation digitale qui est en phase avec la volonté du gouvernement du Sénégal à travers la stratégie Sénégal numérique de faire de la transformation digitale un axe stratégique pour développer des actions au niveau de l'Administration publique’’, a indiqué Babacar Thiam.

Selon le coordonnateur de la Cellule informatique du ministère, ‘’le but recherché, c'est de propulser au niveau de l'ensemble des structures du ministère des projets de transformation digitale, digitaliser les processus et procédures de gestion administrative, technique et pédagogique au niveau des structures du ministère, leur offrir aussi des outils de digitalisation quinquennale à l'horizon 2027’’.

Dans ce cadre, il estime que pour la mise en œuvre de ce plan stratégique du ministère, ‘’nous avons prévu un plan d'opérationnalisation qui accompagne ce document stratégique et de concert avec les acteurs, nous allons dérouler l'ensemble des projets à partir de janvier 2023’’, a-t-il informé. Avant de continuer : ‘’Le schéma directeur, c'est à l'horizon et on souhaiterait que le ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, en 2027, que l'on puisse disposer un ensemble d'outils de digitalisation, d'informatisation au niveau de l'ensemble des entités du ministère.’’