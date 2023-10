Candidat à la prochaine Présidentielle de février, le président du mouvement Diisoo 2024 Senegaal Naat’’ a fait face à la presse avant-hier pour décliner son programme. Les grandes lignes de son projet de société vont s’articuler autour de quatre points.

Il s’agira, annonce-t-il, d’avoir un nouveau modèle de développement économique (accroitre le financement de l'économie, augmenter le flux des investissements étrangers directs, impulser une dynamique de développement à la base et développer l'écosystème de l'économie numérique), un réaménagement de l’architecture institutionnelle (créer les conditions d'une séparation réelle des pouvoirs, créer les conditions d'une vraie indépendance de la justice, redimensionner les prérogatives du chef de l'État, rationaliser et moderniser les démembrements étatiques), une revalorisation de notre capital culturel (agir sur des leviers de revitalisation de nos traditions, développer le système de la solidarité nationale, mettre l'accent sur la jeunesse et le civisme, créer les liens entre citoyenneté et patrimoine culturel), la sécurité de nos citoyens et de nos frontières (moderniser les services et les moyens de sécurité, assurer un meilleur accès au logement et à la propriété, assurer une sécurité alimentaire par l'investissement agricole, s'occuper dignement des personnes vulnérables.

‘’Occuper le fauteuil de président de la République du Sénégal est à la fois un honneur et un défi immense. Un honneur, parce que présider aux destinées du pays où ont vécu des hommes tels que Mamadou Lamine Dramé, Maba Diakhou Ba, Cheikh Ahmadou Bamba, Fodé Kaba Doumbouya, El Hadj Malick Sy, entre autres, est un privilège que Dieu le Tout-Puissant n’accorde pas à tout le monde. Mais cela constitue un formidable défi, car le Sénégal a besoin de construire aujourd'hui un nouveau projet de société basé sur ses spécificités tout en s’ouvrant sur un monde de plus en plus globalisé avec ses nombreux dégâts collatéraux.

Nous nourrissons cette ambition de remodeler le Sénégal à l’image de son histoire, de sa réelle identité culturelle et à l’image de sa longue marche diplomatique l’ayant suffisamment ouverte au reste du monde. Nous convions les hommes et les femmes qui croient comme nous à ce projet à nous rejoindre pour bâtir avec nous ce nouveau Sénégal. Car, pour construire ce nouveau pays, le Sénégal a besoin de chacun de ses enfants satisfaits ou en colère. Le choix est justement de faire de cette colère citoyenne et de ces déceptions militantes une énergie positive, grâce à laquelle nous nous protégeons comme nous pouvons contre "l'inertielle attitude" qu'est l'indifférence. Et, en conséquence, nous avons décidé d’agir de façon à créer une dynamique changeante et créatrice des conditions d'une espérance’’, a déclaré le Dr Sylla face aux journalistes.