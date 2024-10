Diomaye en Arabie Saoudite

Le 02 octobre 2024 marque un tournant décisif dans la carrière de Mamadou Omar Ndiaye, journaliste chevronné et directeur de publication du journal Le Témoin, qui vient d’être nommé président du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA). À 67 ans, ce vétéran de la presse sénégalaise succède à Babacar Diagne et prend les rênes de cet organe clé chargé de veiller à l’éthique et à la régulation des médias audiovisuels au Sénégal. Une nouvelle responsabilité qui vient couronner une carrière de plus de quatre décennies consacrée à l’information, à la vérité et à la défense d’une presse libre et indépendante.