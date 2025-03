Le maire de la commune de Ngor veut des coopérations visant à former des Sénégalais dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la religion, de la médecine, de la culture, de la langue arabe et du sport, etc. Il a exprimé son souhait à l’ambassade de l’État du Qatar au Sénégal, hier, à l’occasion de la cérémonie de remise de kits alimentaires.

Hier, à l’occasion d’une cérémonie de remise de dons destinés aux populations de Ngor, l’édile a adressé un appel à l'ambassade du Qatar au Sénégal, afin de bénéficier de coopérations en matière de jumelage visant à former des Sénégalais dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la religion, de la médecine, de la culture, de la langue arabe et du sport. ‘’Auprès de l’ambassade du Qatar, j’ai réitéré notre demande que l'ambassade, qui représente un pays qui est ouvert sur le monde, puisse permettre d’aller sur d'autres options, soit des bourses d'études, soit des bourses de formation, soit dans le déploiement d'actions, mais également dans le cadre de jumelages. Le Qatar n’est plus un petit pays. Il a organisé la Coupe du monde et montré au monde entier ce dont il est capable. Les Qataris sont énormes sur le plan sportif, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan religieux, mais également sur le plan intellectuel et scientifique’’, a soutenu Maguèye Ndiaye.

Il invite aussi les institutions et les entreprises établies dans la commune pour qu’elles s'ouvrent aux populations, en leur offrant des stages, de l'emploi, des formations, essentiels pour leur évolution. ‘’J'invite également toutes les ambassades, parce qu'il n'y a pas que le Qatar ici, il y a énormément d'ambassades ou de résidences d’ambassadeurs dans la zone’’, a dit le maire de Ngor-Almadies. Il espère signer une convention avec une ville comme Doha, pour le grand bonheur des populations.

Pour l’heure, avec l’appui de l’ambassade de l’Émirat du Qatar, des centaines de familles ont reçu de la mairie de Ngor-Almadies un important lot de denrées alimentaires composé notamment de riz, d’huile, de sucre, de dattes et de lait. ‘’C'est une action qui, finalement, se pérennise, parce que c'est la troisième année où l'ambassade du Qatar, établie dans la commune de Ngor, nous accompagne dans ces actions-là’’, a expliqué le maire Maguèye Ndiaye connu pour son leadership. D’ailleurs, l'ambassadeur a lui-même effectué le déplacement pour apporter sa contribution, montrant sa participation et sa volonté d'accompagner l'équipe municipale dans l'atteinte de ses objectifs. ‘’La commune organise ses appuis. Mais on n'en a jamais suffisamment. Et si on a un partenaire qui vient l'accompagner, il permet à la commune de souffler, de gérer une partie, les partenaires gèrent une autre partie. Et aujourd'hui, ce sont des centaines de familles qui sont bénéficiaires. La dernière réunion que j'ai présidée pour le social, on avait établi à peu près 1 900 personnes qui étaient ciblées. Donc, ça rajoute plusieurs centaines, au moins 200 personnes qui vont être bénéficiaires aujourd'hui de l'appui de l'ambassade du Qatar. Ça va lui faire plusieurs milliers de personnes in fine qui vont être bénéficiaires’’, a conclu le maire.

Pour sa part, l’ambassadeur du Qatar a manifesté toute sa joie d’avoir effectué un acte de générosité, précisant que c’est grâce au Fonds du Qatar pour le développement. ‘’Ce don vise à assister les ménages en ce mois béni de ramadan, qui est un mois de bienfaisance et de générosité. En suivant l'exemple du Prophète Mohamed, qui faisait plus de preuves de générosité pendant le mois de ramadan’’, a-t-il soutenu, saluant la relation de coopération, ainsi que des liens de fraternité entre l’État du Qatar et la République du Sénégal, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye.

BABACAR SY SEYE