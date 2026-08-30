En quête du successeur d’Enzo Fernandez, promis à Manchester City pour plus de 140 M€, Chelsea passe à la vitesse supérieure pour Lamine Camara (22 ans). Alors que l’AS Monaco réclame 50 M€ pour libérer son milieu international sénégalais, toutes les parties poussent pour trouver une solution et boucler le deal dans les 48 heures.

Au même titre que Folarin Balogun ou Maghnes Akliouche, la porte n’est pas hermétiquement fermée pour Lamine Camara sur le Rocher d’ici mardi soir, mais la position de l’AS Monaco demeure limpide : le joueur 22 ans ne partira pas en deçà d’une évaluation fixée à 50 millions d’euros. Véritable baromètre du jeu monégasque la saison dernière (1 but, 4 passes décisives en 30 apparitions) et auteur d’un début d’exercice très intéressant, l’international sénégalais (30 sélections, 4 buts) est sous contrat jusqu’en juin 2029.

Une ascension fulgurante qui ravit autant qu’elle inquiète son nouvel entraîneur, Filipe Luís. Le technicien brésilien ne tarit pas d’éloges sur l’ancien Messin, le considérant tout simplement comme « l’un des meilleurs milieux de terrain au monde » : « De tout ce que j’ai observé, il y a un joueur qui a attiré mon attention : Lamine Camara. Je n’ai jamais rien vu de tel chez lui au cours de mes 20 ans de carrière. C’est un joueur d’un genre très différent de tout ce que j’ai vu jusqu’à présent. », expliquait-il encore le week-end dernier.

L’effet domino Enzo Fernandez relance la piste Blues

Mais retenir la pépite de 22 ans s’annonce plus que périlleux. Si Crystal Palace a déjà dégainé une offre et que Liverpool garde un œil sur le dossier, c’est un autre cador de Premier League qui a décidé de frapper fort. Selon nos informations, Chelsea, qui avait coché le nom de l’ancien Messin depuis plusieurs semaines, a concrètement accéléré ces dernières heures. Un timing directement lié au départ quasi acté d’Enzo Fernandez vers Manchester City pour un montant supérieur à 140 M€.

Pour pallier ce départ XXL, l’entraîneur des Blues Xabi Alonso s’est empressé de prendre des renseignements personnels sur Camara, sur sa personnalité et sa capacité à s’imposer immédiatement dans un environnement comme Stamford Bridge. De son côté, si le joueur se sent parfaitement épanoui en Principauté, il n’est absolument pas insensible à cette approche concrète du club londonien. Alors que l’ASM souhaite acter les ventes de Balogun et/ou Camara d’ici mardi soir, l’offensive britannique tombe à pic, d’autant qu’aucun autre club n’a pour le moment avancé concrètement sur le joueur ces derniers jours, à commencer par Liverpool.

Bien qu’aucun montant n’ait encore été formellement transmis, les discussions ont commencé et les négociations pourraient aller très vite : les dirigeants de Chelsea, de Monaco et l’entourage du joueur sont tous actuellement présents sur le Rocher. Un accord définitif pourrait ainsi intervenir dans les prochaines 48 heures. Mais attention, ce mercato est imprévisible et une surprise où rebondissement dans ce dossier n’est pas à exclure.

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