Drame Derkle

Six morts sont comptés dans l’explosion d’une bonbonne de gaz à Derklé. ‘’Taxawu Senegaal a appris, avec beaucoup de tristesse, l’explosion d’une bonbonne de gaz, qui a fait onze victimes, dont six décès, dans une maison appartenant à la famille Diouf située à la cité Crédit foncier à Derklé, dans la commune de Dieuppeul-Derklé.

Taxawu Senegaal présente ses condoléances les plus sincères aux familles en deuil qui traversent une période de grande douleur et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Taxawu Senegaal exprime sa solidarité au maire de Dieuppeul-Derklé, au conseil municipal et à toutes les populations de la commune qui ont fait preuve de résilience, de solidarité et d’entraide face à cette tragédie’’, lit-on dans une note de la plateforme dirigée par Khalifa Sall, candidat déclaré à la Présidentielle de 2024.