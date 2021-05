Créée suite au vote de la loi 2017-28 du 14 juillet 2017 pour être l’opérateur de diffusion national, la société TDS-SA a participé au projet de basculement de l’analogie vers le numérique. Après le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, le Sénégal est le troisième pays de l’espace UEMOA à stabiliser la transition, d’où l’intérêt d’une visite de travail de la Société burkinabé de télédiffusion.

Le directeur général de la société de Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA), Amadou Abdoulaye Diop, a reçu, hier, une délégation de la Société burkinabé de Télédiffusion (SBT) au cœur du réseau TNT immeuble Kébé. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet de la transition de l’analogie au numérique.

Selon M. Diop, cette visite va permettre aux deux pays de partager leurs expériences sur cette question. ‘’On est appelé à partager sur l’expérience du Sénégal et du Burkina, sur le modèle économique et surtout sur ce qui devrait nous permettre de garantir la pérennité de nos activités en tant que télédiffuseur’’, déclare M. Diop.

C’est l’occasion aussi, pour le Burkina, de s’inspirer des belles réussites du Sénégal. ‘’Nous avons constaté que le Sénégal a pris une option différente de celle du Burkina. Ce que le Sénégal a fait permet d’avoir de la valeur ajoutée. Ce qui n’est pas encore le cas chez nous’’, affirme le secrétaire général du ministère de la Communication du ‘’Pays des hommes intègres’’.

D’après Amadou Abdoulaye Diop, l’opérateur de diffusion est une fonction nouvelle qui rencontre quelques difficultés liées à la question des droits de passage, contrairement au Burkina qui a pu stabiliser les problèmes liés aux éditeurs et le coût à payer pour le service. ‘’Les chaines de télé burkinabé ont accepté de payer 75 millions par année pour qu’on puisse les transporter sur toute l’étendue du territoire, alors que nous en sommes encore aux discussions. Ça ne sera pas facile certes, mais c’est indispensable, car c’est un service et ça à un prix’’, a précisé le DG.

En dehors de cela, il ajoute qu’il ne reste plus que les services à valeur ajoutée et les sites. ‘’Les autres opérateurs de télécom ne peuvent pas couvrir tout le Sénégal. Or nous, nous proposons un service public. Donc, notre mission est de couvrir tout le territoire’’, a précisé M. Diop.

L’opérateur de diffusion se dit satisfait de pouvoir finaliser le processus de transition de l’analogique au numérique dans les 14 régions du Sénégal, même s’il y a encore une cohabitation entre l’analogique et le numérique. ‘’En 2014, le Sénégal était à six sites et quand on a récupéré le projet en 2018, on a réussi à bâtir à peu près 14 sites. Aujourd’hui, le signal est disponible dans les 14 régions du pays. On a réussi à faire de grands pas’’, s’est félicité M. Diop.

Cette visite d’échange sur les perspectives de développement de la TNT tombe à point nommé, d’après leur communiqué de presse, puisque la TDS vient de terminer le processus de transfert des infrastructures de diffusion numérique de l’Etat, auparavant confiées à la RTS et à Excaf.

ARAME FALL NDAO (stagiaire)