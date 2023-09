La Banque mondiale, en partenariat avec la Société financière internationale (SFI), a accompagné le gouvernement du Sénégal dans sa réflexion sur le bâtiment durable. En outre, grâce à un fonds fiduciaire octroyé par le City Climate Finance Gap Fund, il a été proposé de tester le déploiement d'un label de construction écologique pour l'habitat au Sénégal, le label de construction Edge. Cette expérience a abouti à la certification Edge de trois acteurs du bâtiment. Edge, une plateforme de certification des bâtiments écologiques qui comprend une norme de construction écologique, c'est ce sésame qui a été attribué à trois acteurs du bâtiment de droit sénégalais. Il s'agit de la SN/HLM, de Teyliom Properties et de Duo Real Estates.

"Ce programme contribue au renforcement des capacités des acteurs du secteur à soutenir une initiative de labellisation des bâtiments verts ; à l'examen des contraintes et des opportunités pour développer un label de bâtiment vert à travers une étude de marché", introduit le directeur des Opérations de la SFI, Olivier Buyoya. "Dans le même sillage, poursuit M. Buyoya, des promoteurs immobiliers sénégalais ont été sélectionnés et accompagnés pour l'obtention de certificats préliminaires et avancés Edge pour des projets pilotes. Il s'agit de trois grands projets d'habitat vert à caractère durable et économe. Ce projet, "Les résidences de Ngallèle", développé par la SN/HLM, le programme "Own" développé par Duo Real Estate et le projet "Kerria - Kilima 2 - Diam Hills" situé à Diamniadio et développé par Teyliom Properties, consistant en 13 blocs d'appartements et 181 maisons".

...Selon la tutelle qui est venue prendre part à la cérémonie, cette certification vient à point nommé et coïncide avec la politique de construction écologique au ministère de l'Urbanisme. "La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque un jalon essentiel dans notre stratégie globale d'intégration du concept de bâtiment durable au Sénégal. Depuis mon entrée en fonction, nous avons travaillé sans relâche à créer un cadre de concertation multisectoriel en bonne intelligence avec tous les acteurs publics et privés concernés", affirme le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow.

Concernant le dispositif juridique, le maire de Kaffrine a également donné des assurances. "Aussi, sur le plan législatif, nous nous sommes évertués à apporter des améliorations au Code de l'urbanisme et à établir de nouvelles exigences énergétiques dans le Code de la construction tous les deux projets soumis à l’Assemblée nationale pour adoption dans les semaines à venir. De surcroît, plusieurs autres initiatives sont en cours, notamment le projet phare qui vise à produire de la connaissance qui sera expérimentée sur des sites pilotes, sur financement du Fonds français pour l’environnement mondial".