Deux start-up sénégalaises, Houdatech et Groupe Ideal, ont été récompensées pour leurs quatre solutions ‘’innovantes’’ en matière d’efficacité énergétique, à l’issue d’un concours organisé par le Programme énergies durables (PED) dont la mise en œuvre est assurée par la Deutsche für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) appuie l’Etat du Sénégal, dans le cadre du Programme énergies durables (PED) dont la mise en œuvre est assurée par la Deutsche für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Ce programme est placé sous la tutelle technique du ministère du Pétrole et des Energies du Sénégal. Il a comme objectif global d’améliorer les conditions pour ‘’la mise en œuvre de services énergétiques durables visant à protéger le climat et leur amélioration’’. Le programme comporte cinq volets, dont un dédié à l’efficacité énergétique et confié par GIZ à la firme allemande GFA Group Consulting pour sa mise en œuvre sur une période de deux ans (2019-2020). L’objectif spécifique de ce volet est ‘’l’amélioration des informations et des services des acteurs privés et publics pour la mise en valeur des potentiels économiques relatifs à l’efficacité énergétique’’.

Pour le volet ‘’Efficacité énergétique’’, il prévoit la mise en œuvre de l’activité C ‘’Approche novatrice’’ dont l’une de ses sous-activités C2 ‘’Accompagner l'élaboration de programmes de stimulation du marché pour les technologies intersectorielles énergétiques’’. Cette année, un concours a été organisé pour récompenser leurs meilleures solutions dans ce volet. ‘’Le groupe du Programme énergies durables (PED) de la GIZ, en collaboration avec l’AEME, a décidé d’organiser un concours d’idées pour voir quelles sont les meilleures innovations à primer dans l’efficacité énergétique et la maitrise de l’énergie. Les deux phases du concours ont enregistré une forte participation, avec 124 soumissions reçues à la première phase et 53 soumissions reçues à la deuxième phase. Au finish, quatre innovations ont été primées’’, explique le directeur de la Communication de l’Agence pour l’économie et la maitrise de l’énergie (AEME). Bachir Fofana s’exprimait, hier, à l’issue d’un atelier sur le sujet.

Les quatre meilleures mesures innovantes d’efficacité énergétique qui doivent être récompensées par le PED sont la plateforme web d'analyse et d'optimisation énergétique, proposée par la start-up sénégalaise Houdatech ; le E-control, qui un système de contrôle par smartphone ou via un moniteur, les équipements électriques d’un local à distance du Groupe Ideal ; la mallette intelligente du consultant en efficacité énergétique, qui est aussi de Houdatech, et le développement d’une plateforme pour le système d’information énergétique, également proposé par la start-up Groupe Ideal.

Chargée d’aider l’Etat à optimiser l’utilisation de l’énergie, Bachir Fofana a, par ailleurs, indiqué que chaque année, l’AEME analyse les factures de l’Etat pour voir les anomalies et les corriger. ‘’Chaque anomalie corrigée, c’est de l’économie d’énergie que nous sommes en train de faire. Quand a fait l’audit de l’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE), on s’en rendu compte que si elle respecte les recommandations faites, elle économise 73 millions chaque année sur leurs factures d’électricité. Pour les hôpitaux (Principale, Ouakam, Pikine, Guédiawaye) où nous sommes passés, nous avons pu, à travers nos actions, permettre à ces structures de baisser leurs factures. L’AEME produit des rapports qui n’ont pas encore fait l’objet de publication publique. Ils sont destinés aux autorités. Nous avons commencé à changer d’orientation et nos rapports seront désormais publics. Nous allons, chaque année, produire un rapport annuel qui permet de montrer, secteur par secteur, ce que l’AEME fait’’, fait-il savoir.

MARIAMA DIEME