Déjà qualifié et assuré de terminer à la première place du groupe L, le Sénégal a été tenu en échec par le Bénin (1-1), ce samedi en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023.

Comme prévu, Aliou Cissé a aligné un onze remanié pour faire tourner son effectif. Avec un système en 4-3-3, on retrouve dans le but Seny Dieng qui a été préféré à Alfred Gomis. En défense, il y a la paire axiale inédite composée par Abdoulaye Seck et Abdou Diallo. On retrouve à droite Formose Mendy et à gauche Ismail Jackobs. Au milieu de terrain également, Cissé a innové avec un trio constitué de Pathé Cissé, Pape Guèye et Krépin Diatta. Il en est de même en attaque où Nicolas Jackson à la pointe, pour sa première titularisation, a été associé à Ismaïla Sarr à droite et Sadio Mané à gauche.

Malgré l’obligation de victoire qui pesait sur sa tête, le Bénin a laissé le contrôle de la balle au Sénégal. Dans un système en 4-2-3-1, les hommes de Gernot Rohr ont choisi de presser haut avec un bloc médian. Les Sénégalais ont dominé la première période, mais ont tardé à faire sauter le verrou béninois. Ils ont maitrisé les premières minutes du match sans parvenir à se rapprocher de la zone de vérité adverse. Face à la densité de la défense des Guépards, les hommes de Cissé ont misé sur les tirs lointains. Ils vont parvenir à se créer des opportunités, mais la cage de Saturnin Allagbe s’est dérobée à leurs assauts (9 tirs tentés et un seul cadré pour le Sénégal en première période). Après la première tentative de Sadio Mané (13e) repoussée par la défense béninoise, c'est au tour d'Ismaïla Sarr (20e) de s'y essayer. Malheureusement pour l'attaquant de Watford, sa frappe à l'entrée de la surface de réparation a heurté la transversale du but d'Allagbe. Ce dernier va surgir de sa ligne de but, sur un centre de Mané, pour boxer la balle sur la tête de Pathé Ciss. Sarr (37e) va s'illustrer une nouvelle fois sur le côté droit en éliminant son vis-à-vis pour servir Abdou Diallo, dont la tête a manqué le cadre.

À force de subir, l’arrière-garde béninoise va céder sur une action de Sadio Mané sur le côté droit de l’attaque sénégalaise. L’attaquant du Bayern va adresser un centre à Nicolas Jackson dont la tête est déviée du pied gauche par Abdoulaye Seck (43e) qui trompe la vigilance d’Allagbe. C’est son premier but en sélection nationale.

Cissé a subi le coaching de Rohr

En seconde période, la partie a changé de physionomie. Les Béninois ont décidé de jouer leurs chances pour revenir au score. Malgré les espaces laissés par l’adversaire, les champions d’Afrique n’ont pas su en profiter. Même si Jackson et Mané ont eu d’intéressantes séquences de jeu, les Guépards sont restés solides, comme sur l’action enclenchée par l’ancien joueur du Casa Sports depuis le milieu de terrain. Nicolas (54e) a servi Sadio Mané qui, à son tour, a essayé de lui rendre l’ascenseur, mais son centre est contré par la défense adverse.

Le sélectionneur national du Bénin va effectuer des changements pour donner du sang neuf à son équipe. À la 71e mn, Rohr a fait deux changements, avec l’entrée des attaquants Hountondji (Steve Mounie) et Koukpo (Dossou), qui vont porter leurs fruits. Les Guépards vont se rapprocher petit à petit de la zone de vérité du Sénégal. Ils vont surprendre les Sénégalais sur une action anodine. Suite à une sortie de touche, Abdoul Moumouni (1-1, 78e) a effectué un contrôle orienté qui a effacé Sadio Mané, en retard sur le marquage, avant d’envoyer un missile qui n’a laissé aucune chance à Seny Dieng.

Avec cette égalisation, les Béninois y ont cru et se sont lancés à l’abordage. Aliou Cissé est obligé de réagir pour stopper les ardeurs de l’adversaire. Aussitôt après le but égalisateur, le coach a fait entrer deux milieux de terrain Cheikhou Kouyaté (79e, Pape Guèye) et Idrissa Gana Guèye (87e, Krépin Diatta). Pour apporter de la fraicheur au jeu offensif, notamment le côté droit, il a lancé Pape Ousmane Sakho à la place d’Ismaïla Sarr (80e), qui a été bien muselé par le défenseur béninois en seconde période.

Le Sénégal (1er, 13 pts) a conservé le nul et son invincibilité dans la poule L.

Avec ce point du nul, le Bénin (3e, 5 pts) conserve ses chances de qualification, malgré la victoire du Mozambique (3e, 7 pts) face au Rwanda (4e, 2 pts). Mais les Guépards sont condamnés à battre les Mozambicains lors de la 6e et dernière journée pour se qualifier à la Can-2023.

Feuille de match : Bénin : Allagbe - Moumouni, Verdon, Adenon, Sankamao - Dodo (Sessegnon, 78e), Kossi (Ahlinvi, 78e) – Dossou (Koukpo, 71e), Olaitan (Imouran, 90e +3), Aiyegun – Mounie (Hountondji, 71e). Entraineur : Gernot Rohr. Sénégal : Sény Dieng - Formose Mendy, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Ismaïl Jakobs - Krépin Diatta (Gana Guèye, 87e), Pathé Ciss (Nampalys Mendy, 90e +2), Pape Guèye (Cheikhou Kouyaté, 79e) - Ismaïla Sarr (Ousmane Kane, 80e), Nicolas Jackson (Habib Diallo, 87e), Sadio Mané. Entraineur : Aliou Cissé.

LOUIS GEORGES DIATTA