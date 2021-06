Pour régler ses différends avec sa sœur, Alassane Dieng Bousso vend le téléphone portable que lui avait remis cette dernière pour qu’il classe ses cours. Après avoir picolé avec l’argent issu de la vente de ce téléphone, l’homme de 32 ans, ivre comme un Polonais, sème le trouble chez lui et s’en prend à sa mère.

La juge du tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, hier, Alassane Dieng Bousso à deux ans d’emprisonnement dont un an ferme. Reconnu coupable du délit de violence et voie de fait, et d’abus de confiance, l’homme de 32 ans demeure un habitué du milieu carcéral.

En effet, il ressort de la procédure qu’à plusieurs reprises, il a été condamné pour violence et voie de fait, et violence à ascendant. Sorti de prison au mois de novembre 2020, après avoir purgé une peine de 8 mois de prison, Alassane s’en prend à nouveau à sa grande sœur Ramatoulaye Bousso et à sa mère Bineta Dieng. En colère contre la première citée, dit-il, il a pris l’initiative de vendre son téléphone portable. ‘’J’ai vendu son téléphone à 25 mille francs CFA, car j’étais en colère. Quand je suis sorti de prison, je devais en principe reprendre ma chambre. Mais ils ont refusé de me remettre ma clé. Je suis obligé de dormir sur la terrasse’’, a-t-il raconté. Interrogé sur la cause de sa colère contre sa sœur, il répond : ‘’Elle m’a fait interner pour ma désintoxication et a pris en charge tous mes soins. Elle m’a promis de payer une caution pour une chambre, car mon père m’a chassé de sa maison. Mais elle n’a pas honoré ses engagements. C’est la raison pour laquelle j’ai vendu son téléphone.’’

Réponse contestée par sa sœur. ‘’Il a agi de la sorte, car il est tout simplement indiscipliné. Je lui ai remis mon portable pour qu’il m’aide à classer mes cours, car il est informaticien. Mais après avoir fait ce que je lui ai demandé, il a délibérément pris mon téléphone et a disparu. Ce n’est que plus tard que ma mère, qui revenait de l’hôpital, m’a appelée pour me dire qu’elle a aperçu mon frère au bar en train de se saouler’’, affirme la plaignante.

Selon elle, c’est avec l’argent de la vente du portable que son frère s’est payé ses bouteilles d’alcool.

Ramener à la maison, Alassane Dieng Bousso, sous le coup de l’ivresse, s’en prend à sa mère et trouble la tranquillité de la maison. ‘’J’avoue qu’il ne m’a pas menacée. Mais quand il est ivre, il devient méconnaissable. Il perturbe la quiétude de la maison’’, témoigne sa mère.

A la suite de Ramatoulaye Bousso qui a réclamé 100 mille francs CFA en guise de dommages et intérêts, la représentante du ministère public a requis deux ans d’emprisonnement ferme contre Alassane Dieng Bousso.

Condamné à une peine ferme, sa sœur et sa mère quittent la salle 1 du tribunal sans même lui jeter un regard de compassion, comme ça se passe dans des affaires de famille similaires.