Le Sénégal dispose de deux nouvelles centrales photovoltaïques opérationnelles d’une capacité totale de production de 60 Mw. Selon un communiqué conjoint du Fonds souverain d’investissements stratégiques du Sénégal (Fonsis), de Meridiam et d’ENGIE, transmis hier, à EnQuête, il s’agit de celles de Kahone Solaire SA (35 Mw) et de Kaél Solaire SA (25 Mw) ; situées respectivement dans les régions de Kaolack et de Diourbel, au centre du pays.

Le Fonds souverain d’investissements stratégiques du Sénégal (Fonsis), Meridiam et ENGIE ont annoncé hier, la mise en service de deux centrales photovoltaïques au Sénégal d’une capacité totale de production de 60 Mw. Il s’agit, d’après un communiqué conjoint transmis hier, de celles de Kahone Solaire SA (35Mw) et Kaél Solaire SA (25Mw), situées respectivement dans les régions de Kaolack et de Diourbel, au centre du pays. La même source renseigne que ces centrales font partie du programme Scaling Solar au Sénégal mené conjointement par les autorités sénégalaises et la Société Financière Internationale (SFI), et dont l’objectif est de promouvoir les investissements dans les énergies solaires.

Il s'agit des premiers projets de production d'électricité par des opérateurs privés ayant fait l'objet d'un appel d'offres au Sénégal. Elles contribueront directement à l'objectif ambitieux du pays de porter à 30% la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. ‘’Scaling Solar est la concrétisation de la coopération entre le Fonsis et de plusieurs acteurs du secteur privé incluant ENGIE, Meridiam, la Société financière internationale (SFI), Proparco et la Banque européenne d’investissement (BEI). Nous nous réjouissons de cette collaboration qui permet à notre pays d’atteindre plusieurs objectifs du volet énergie du PSE ; notamment la diversification du mix énergétique, le développement d’une énergie propre permettant une réduction de la pollution, en ligne avec les conclusions de la Cop21, mais aussi le renforcement de l’accès universel à une énergie durable et abordable’’, explique le Directeur général du Fonsis, Papa Demba Diallo.

Il est souligné dans le communiqué, que les centrales solaires de Kaél et Kahone viennent renforcer celles de Senergy et Ten Merina, permettant, en 5 ans, à Fonsis, Meridiam et Engie de détenir et de gérer désormais au Sénégal une capacité nominale de production totale de 120 Mw, et représentant plus de 50% de la capacité solaire du pays. ‘’La société de projet qui exploitera les concessions de Kaél et de Kahone sur une période de 25 ans est détenue à 40% par Meridiam, 40% par ENGIE et 20% par FONSIS, le fonds souverain sénégalais. Les deux centrales fourniront à 540 000 personnes une électricité renouvelable et bon marché, créant plus de 400 emplois locaux directs et indirects. Elles permettront d'éviter l'émission de 89 000 tonnes de CO2 (gaz carbonique) chaque année. Le tarif proposé sera l’un des plus bas en Afrique subsaharienne ; il est inférieur à 4 centimes d'euro/kWh (25 FCFA)’’, lit-on dans le document.

Pour sa part, le responsable de Meridiam Africa, Mathieu Peller, a indiqué qu’après les centrales solaires Senergy et Ten Merina, ces projets sont les troisième et quatrième développements de leur entreprise. ‘’Elles illustrent à quel point nous sommes déterminés à soutenir la transition du Sénégal vers une énergie plus propre et moins chère tout en créant des opportunités économiques pour les communautés locales’’, dit-il. ‘’Le gouvernement sénégalais s'est fixé un objectif de 30% d'énergies renouvelables dans le mix électrique d'ici 2025. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer, avec les centrales photovoltaïques de Kahone et Kaél, à la fourniture d’une énergie propre et durable à la population. Nous saluons également l'excellente collaboration entre les différentes parties concernées’’, renchérit le Directeur d’Afrique du Nord d’ENGIE, Philippe Miquel.

Il convient de noter que, dans le cadre du renforcement de l’autonomisation économique des communautés locales, des projets socio-économiques sont en cours de mise en œuvre, notamment la mise en place d'une coopérative de crédit en faveur des personnes impactées par l’installation des centrales, ainsi qu'une ferme pour les activités d'élevage et d'agriculture. Et les centrales solaires de Kahone et Kaél contribueront donc directement, d’après le communiqué aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Plus particulièrement, il faut retenir, l’ODD 7 qui consiste à ‘’ fournir une énergie propre et abordable’’ ; celui n°8 à ‘’promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable’’. Mais aussi de l’ODD 9 axé sur la construction des infrastructures résilientes, la promotion d’une industrialisation ‘’inclusive et durable’’, et l'ODD 13 afin d’agir pour le climat.

MARIAMA DIEME