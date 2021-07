La traditionnelle visite des centres d’examen pour s’enquérir du bon démarrage de l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et de l’entrée en 6e a été effectuée par l’adjointe au gouverneur de Diourbel chargée du développement, Madame Kouyaté Marième Pouye Anne.

A l’issue de la tournée, elle a dit toute sa satisfaction dans l’organisation surtout dans le respect des mesures barrières. A sa suite, Seydou Sy, l’inspecteur d’académie, a fait savoir que cette année, le nombre de candidats est de 19 600 dont 11 789 filles, soit 60,15 % des candidats.

Les garçons sont au nombre de 7 371. L’Inspection de l’éducation et de la formation de Mbacké compte le plus grand nombre de candidats. Ils sont 7 350, contre 6 281 pour Bambey et 5 529 candidats pour Diourbel. Les candidats sont répartis dans 85 centres d’examen. Les résultats de l’examen du CFEE sont attendus avant les épreuves du baccalauréat.