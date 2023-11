En tournée économique dans la région de Kédougou, le président de la République a procédé, hier, au lancement des travaux des routes reliant Mako et Moussala, Bembou et Kayan, via Khossanto et Sabadola. Le coût de ces deux infrastructures est estimé à 50 milliards de francs CFA pour 22 mois. Il a inauguré la route Kédougou - Salémata, long de 85 km pour un coût global de 39 milliards de francs CFA.

Après avoir présidé le Conseil présidentiel tenu lundi, le chef de l’État a continué sa tournée économique dans la région de Kédougou, entre lancement et inauguration d’infrastructures. Il a ainsi procédé, hier, à la pose de la première pierre des routes reliant Mako et Moussala, Bembou et Kayan, via Khossanto et Sabadola. Pour une durée de 22 mois, ces deux routes de 136,4 km vont coûter 50 milliards de francs CFA.

Il est à noter que les financements permettant de construire ces deux routes proviennent de l’État du Sénégal et de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), apprend-on de l’Ageroute. La BIDC assure 84 % du financement, soit 42,5 milliards de francs CFA, et l'État du Sénégal va se charger du reste. À l'occasion du lancement, Macky Sall a indiqué que les départements de Saraya et de Salémata sont les plus enclavés du pays. "Nous devons assurer la mobilité des populations durant toutes les saisons", a-t-il soutenu.

Dans la même veine, le président de la République a inauguré la route Kédougou - Salémata, longue de 85 km et qui a coûté 39 milliards de nos francs. Cette infrastructure va contribuer au désenclavement de cette partie du Sénégal et ouvrir une nouvelle voie de circulation des personnes et des biens avec la Guinée voisine. Elle satisfait, par ailleurs, dit-on, une très vieille doléance des populations et intègre harmonieusement les nœuds routiers Tambacounda - Médina Gounass - frontière Guinée ainsi que Tambacounda – Kédougou - frontière Guinée et Tambacounda –Kédougou – Fongolimbi - frontière Guinée.

Selon une note d’information, cette nouvelle liaison routière renforce aussi l'axe Tambacounda – Médina Gounass - frontière Guinée. Ses effets induits sont innombrables, car, explique-t-on, des équipements socio-sanitaires, des forages et des écoles ont été réalisés le long de ce corridor.

Pour rappel, lors du Conseil présidentiel, Macky Sall a annoncé un programme d’investissement de 600 milliards de francs CFA pour cette région, pour la période 2024-2026.

Le chef de l’Etat a également procédé, le même jour, au lancement de la construction de la grande mosquée de Kédougou.

Réalisations

L'Etat du Sénégal a investi plusieurs centaines de milliards pour doter la région de Kédougou d’infrastructures structurantes dans des domaines stratégiques. D’un coût estimé à 20 987 523 938 F CFA, le centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou (CHRADK) a été inauguré le 31 mai 2021 par le chef de l'Etat. L’infrastructure de dernière génération est de niveau II et sa capacité d’accueil est de 150 lits, dit-on.

"Doté des meilleurs services médicaux et des équipements à la pointe de la technologie, l’hôpital offre à la population de Kédougou des soins de qualité, conformément à la vision du président Macky Sall. L’établissement reçoit également des patients des pays voisins comme la Guinée et le Mali. Ce qui lui confère une envergure particulièrement importante", rappelle-t-on dans le document. De même, indique la même source, l'Etat a réhabilité et renforcé l’équipement des postes de santé des districts de la région. Il a relevé du plateau technique médical et procédé au renforcement des ressources humaines.

En novembre 2018, Macky Sall a aussi inauguré le pont Kédougou - Fongolimbi, long de 135 m, pour désenclaver des zones difficiles d'accès. Dans le cadre de la densification du maillage sécuritaire du territoire national, deux nouvelles brigades de Gendarmerie ont été implantées à Khossanto et à Fongolimbi.

Inaugurées en juin 2022, note-t-on, ces infrastructures sécuritaires viennent s’ajouter à la longue liste des investissements consentis dans la région de Kédougou.

En vue de maintenir cette dynamique, informe-t-on, les autorités ont également annoncé la création prochaine des compagnies de gendarmerie territoriale de Salémata et de Saraya, d’une brigade de recherches, d’une brigade routière à Saraya et, à moyen terme, l’érection d’une légion de gendarmerie à Kédougou.

Approvisionnement en eau

Pour résoudre les difficultés liées à l’approvisionnement en eau de cette région, les autorités étatiques ont réalisé la station de traitement et d’alimentation en eau de Kédougou. D’une capacité de production de "2 000 m3/jour, cette infrastructure marque une révolution à Kédougou et répond efficacement aux besoins croissants de cette localité devenue un important centre urbain à la faveur de l’activité minière. C’est un projet qui a coûté plus de 11 milliards F CFA. Il est entièrement financé par l’Etat du Sénégal. La réalisation d’un tel ouvrage permet aux populations d’accéder, en qualité et en quantité, au liquide précieux. Cela, grâce à un système de transfert de l’eau du fleuve Gambie à partir d’Itato".

Pour répondre à la forte demande des populations, le chef de l’Etat a lancé, en juin 2021, les travaux de Promovilles dans la commune de Kédougou, estimées à plusieurs milliards F CFA. Dans le cadre du Programme national de réhabilitation des infrastructures sportives, l'Etat a également déboursé 2,3 milliards FCFA pour le stade régional de Kédougou. La région de Kédougou fait aussi partie du Programme de reconstruction des aéroports du Sénégal (Pras) qui, dans son premier volet, concerne cinq aéroports : Saint-Louis, qui a été inauguré le 14 juillet 2022, Ourossogui-Matam, dont les travaux sont en cours, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou, pour un coût global de 100 milliards F CFA.

Macky Sall est aussi attendu aujourd'hui à Kaolack, toujours dans le cadre de sa tournée économique.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)