Dans le cadre de la mise en œuvre du programme néerlandais Power of Voice, Natural Justice (NJ) en consortium, avec d’autres organisations de la société civile, notamment Pacja, Oxfam Novib, Femnet et AYC, a bénéficié d’une subvention pour mettre en œuvre le projet African Activists for Climate Justice (AACJ). Ce programme, selon la note conceptuelle, est mis en œuvre dans huit pays africains, dont le Sénégal. À ce titre, il vise essentiellement à démocratiser le débat sur le changement climatique à travers une participation effective des populations au processus de prise de décisions, à influencer les politiques publiques et à réclamer une justice climatique inter et intragénérationnelle.

Pour y parvenir, le projet est articulé autour de cinq axes stratégiques, dont le second vise à développer et vulgariser des récits africains sur le changement climatique dans sa globalité afin de construire une solidarité avec et autour des communautés les plus vulnérables et les plus impactées. ‘’Dans ce sillage, il est impératif de travailler en collaboration avec les médias et journalistes.

Ces derniers jouent un rôle capital dans l’éducation des masses et le changement de comportement. Toutefois, dans le domaine de l’environnement, il est à noter que ladite cible a besoin d’une meilleure organisation pour pouvoir jouer pleinement son rôle et bénéficier des opportunités qui s’offrent à elle. Il est important de rappeler que certains réseaux des journalistes ont existé de manière temporaire et certains n’ont pas survécu aux programmes et projets qui ont appuyé leur création.

C’est pour y réfléchir que Natural Justice dans le cadre de ce programme prévoit d’organiser un atelier avec les acteurs des médias afin d’établir un réseau fonctionnel. L’objectif global de cette rencontre est, d’une part, de réaliser avec les acteurs concernés une auto- évaluation des réseaux existants afin d’identifier les principales réalisations, défis et contraintes et d’autre part, d’appuyer ces acteurs à mettre en place et/ou de redynamiser un réseau des acteurs qui jouera pleinement son rôle’’, lit-on dans le document.