Un homme d’affaires, se faisant passer pour un proche collaborateur du président de la République ou un agent du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, a réussi à escroquer plusieurs personnes, en leur soutirant d’importantes sommes d’argent. Il a été arrêté, alors qu’il tentait de fuir le pays. ‘’EnQuête’’ retrace le film de cette affaire rocambolesque qui n’a pas encore livré tous ses secrets.

Les limiers de la Division des investigations criminelles (Dic) ont présenté au procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, l’homme d’affaires M. Diallo pour les faits d’escroquerie portant sur 22,5 millions F CFA et usurpation de fonction. Son arrestation fait suite à plusieurs plaintes formulées contre lui.

Le modus operandi de cet homme d’affaires a été le même pour toutes les victimes. Il se présentait à elles comme étant un responsable à la présidence de la République ou un agent du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, en leur montrant une carte professionnelle qu'il avait gardée depuis son passage à la primature comme chargé de mission. Ainsi, il leur promettait des visas d'entrée dans l'espace Schengen moyennant le versement d'une certaine somme d'argent. Pour ceux qui étaient intéressés par des voitures, il leur faisait visiter des parcs automobiles au port de Dakar, en leur faisant croire que lesdits véhicules ont été réformés par la présidence et confiés à lui pour vente.

Selon nos informations, c’est la dame M. M. Dieng qui a été sa première victime. D’après elle, ils se sont connus au courant de l'année 2021. Elle a précisé que M. Diallo lui a fait savoir qu'il travaille à la présidence de la République, depuis le magistère d’Abdoulaye Wade. Cette ancienneté, disait-il, lui a valu d'être l'homme de confiance du président Sall.

Ainsi, à force de la fréquenter, poursuit la plaignante, le mis en cause a fini par tisser une relation amicale avec elle. Lors d’une discussion, il lui a fait savoir que le président de la République fait des actes de bienfaisance à l'endroit de ses collaborateurs, en leur offrant des visas pour faire voyager les membres de leurs familles. La plaignante de préciser que le sieur Diallo lui a confié qu'il avait l'habitude de décliner cette offre du président, mais que, cette fois-ci, il comptait accepter pour en faire bénéficier à ses enfants.

Pour mieux la ferrer, l’homme d’affaires lui a demandé de lui remettre simplement la somme de 1,82 million F CFA pour l'achat du billet et son argent de poche et 20 000 F CFA pour l'assurance. Buvant ses paroles, elle dit avoir engagé ses huit enfants, dont ses deux fils et ses six neveux. Elle déclare lui avoir versé au total la somme de 11,120 millions F CFA pour couvrir les frais de voyage des enfants. Le suspect, après avoir encaissé l’argent, lui a fait la ferme promesse de faire voyager ses enfants avant le 20 juillet dernier.

À date échue et après plusieurs messages de rappel, Diallo n’a eu de cesse de lui demander de patienter, en justifiant le retard par ses nombreuses missions dans la sous-région pour le compte de la présidence.

Alors qu’elle attendait la matérialisation de cette promesse, la plaignante confie avoir été contactée à nouveau par le même sieur Diallo qui lui a fait savoir qu'il venait d'une mission de la CEDEAO et que les véhicules qu'ils avaient utilisés pour les besoins de cette rencontre sont arrivés au port de Dakar et vont être mis en vente à des prix très abordables.

Sentant que la dame avait mordu à l’hameçon, il lui a fait visiter un parc de véhicules au port de Dakar, avant de lui proposer deux véhicules de marque Hyundai au prix de 5,7 millions F CFA qu'elle lui a versés intégralement. La plaignante ajoute qu’ayant trouvé les prix des véhicules très abordables, elle en a informé son amie N. Thiam qui s'est montrée intéressée. Elle a aussi choisi deux véhicules, avant de verser au nommé M. Diallo la même somme de 5,7 millions F CFA.

Ayant encaissé cet argent, cette fois-ci, Diallo se volatilisa dans la nature. Aucun de ses numéros n’était joignable.

M. Diallo a été interpellé à la frontière de la Gambie par les limiers de Karang

Dans le même temps, une autre victime du nom de B. Mbaye, portant procuration d'A. A. Sy, s’est pointé à la Dic. Il a confié que son mandant a été grugé par le nommé M. Diallo dans le courant de l'année 2022, lorsqu’il a manifesté son désir d'acquérir un véhicule pour ses déplacements. B. Mbaye a précisé que pour convaincre le marabout, le mis en cause a conduit son bras droit jusqu'au port de Dakar où il lui a montré une gamme de véhicules qu'il a déclaré être le propriétaire.

Ainsi, le présumé escroc a proposé au marabout une Toyota Hilux pick-up, année 2021, au prix de 5 millions F CFA qu'il lui a versés intégralement. Mais depuis qu'il a encaissé cet argent, M. Diallo est demeuré introuvable et inaccessible sur ses numéros de téléphone.

À leur tour, les nommés El Hadj M. K. Diouf et A. A. Mbaye, qui ont porté plainte pour les mêmes faits, ont été entendus. Ils ont confié aux enquêteurs que le nommé M. Diallo est un ami à leur oncle B. Mbaye. Courant septembre 2019, il leur a fait savoir qu'il pouvait les aider à trouver un visa Schengen. Pour les convaincre, il leur a fait croire qu'il travaille au ministère des Affaires étrangères et qu'il pilotait au sein dudit ministère un programme de lutte contre l'émigration clandestine. Il leur a fait croire que pour lutter contre ce fléau, le ministère encourage les jeunes à voyager légalement en leur offrant des visas.

Après leur avoir débité ses boniments, le mis en cause leur a alors réclamé à chacun la somme de 25 000 F CFA pour les frais d'établissement d’un passeport et 150 000 F CFA pour les frais de dossier. Deux jours après, il leur a donné rendez-vous à Colobane pour leur montrer les copies de leurs passeports, avant de leur réclamer à chacun la somme de 1,3 million F CFA pour argent de poche et 500 000 F CFA pour l'achat de billets d'avion.

Après avoir encaissé leur argent, le mis en cause n’a cessé de faire du dilatoire, avant de disparaitre dans la nature.

Leur frère Ab. Mbaye a, lui, déclaré avoir été grugé de la somme de 3,53 millions F CFA, dans les mêmes circonstances. Il a précisé avoir remis plus d'argent, car M. Diallo lui a fait croire qu'il allait bénéficier d’un visa étudiant avec inscription dans une école en Europe.

Après avoir arnaqué toutes ces victimes, M. Diallo a pris la fuite. Restant injoignable sur tous ses numéros, mission a été donnée aux éléments du Groupe de recherches et d’intervention de la Dic de le retrouver. Pour réussir cette mission, selon nos sources, une planque a été installée aux alentours de sa dernière adresse connue, sise aux Almadies, aux fins de le localiser et de l'interpeller. Consécutivement, un avis de recherche a été lancé à tous les chefs de secteur frontalier et au niveau des ports et aéroports.

Cela a payé, puisqu’il a été interpellé et conduit à la Dic par les éléments du commissariat spécial de Karang où il transitait pour regagner la Gambie.

Des documents de voyages et neuf passeports ordinaires trouvés par-devers lui

Face aux hommes du commissaire Adramé Sarr, le patron de la Dic, M. Diallo a d'emblée reconnu tous les faits portés contre lui par les victimes. Il a tout de même réfuté, sans conviction, s'être présenté aux victimes comme étant un agent de la présidence de la République. Évoquant le cas des dames Dieng et Thiam, il a reconnu avoir encaissé de la première nommée la somme de 11,12 millions F CFA contre la promesse de lui trouver des visas pour ses enfants.

Selon ses dires, il avait envisagé de faire intégrer les enfants dans l'organisation d'une foire en Europe. S’agissant des véhicules, il a déclaré sans convaincre qu'il est engagé comme courtier par des expatriés sénégalais qui s'activent dans la vente de voitures d'occasion. ‘’J’ai été trahi par ces derniers, mais je reconnais tout de même avoir encaissé auprès des deux victimes deux montants de 5,7 millions F CFA pour la vente de véhicules qu'elles n'ont jamais reçus’’, a-t-il confié.

Concernant le marabout A. A. Sy, le mis en cause a adopté la même ligne de défense consistant à pointer un doigt accusateur à ses supposés partenaires. Il a reconnu lui devoir la somme de 5 millions F CFA. S'agissant du sieur A. A. Mbaye et de ses deux frères, il a soutenu qu'il cherchait à leur procurer le visa, en les présentant comme des participants à des foires organisées en Europe. Mais l'opération a finalement capoté. Il reconnait leur avoir soutiré la somme totale de 7 millions F CFA, même s'il prétend avoir commencé à solder les sommes reçues, notamment auprès de leur guide religieux.

Il importe de signaler, soulignent nos interlocuteurs, qu'au moment de son interpellation, le nommé M. Diallo a été trouvé en possession de piles de documents de voyage et de neuf passeports ordinaires sénégalais appartenant à d'éventuelles victimes.

En outre, poursuivent-ils, des renseignements judiciaires montrent que M. Diallo est un coutumier des faits. Ainsi, les enquêteurs en ont conclu que M. Diallo, né en 1966 et homme d’affaires, n'est pas à son coup d'essai et que son entreprise délictuelle pourrait impliquer d'autres faussaires et trafiquants d'êtres humains.

Ainsi, l'exploitation de son journal d'appels ainsi que les neuf passeports et autres documents trouvés par-devers lui pourrait aider à identifier, non seulement ses complices, mais également toutes les victimes de ses pratiques délictuelles.

Pour ce faire, les enquêteurs ont souhaité l’ouverture d’une délégation judiciaire, afin d’aider à élucider cette affaire qui n’a pas livré tous ses secrets.