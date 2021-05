Une estimation économique de la contribution du Delta du Saloum dans le développement local montre que celle-ci pourrait atteindre 964 milliards de francs CFA, sur une période de 10 ans. C’est la conclusion d’une récente étude.

Les résultats d’une étude réalisée conjointement par l’Institut international pour le développement durable (IISD) et Wetlands International Afrique- Wiaco sur la culture des mangroves dans le Saloum viennent d’être publiés. Elle évalue la contribution du delta du Saloum dans développement local. Ainsi, il y est indiqué que la culture de la mangrove pourrait aider à injecter 964 milliards de francs CFA dans le développement local, sur une période de 10 ans, compte tenu en particulier de la valeur des services écosystémiques générés par la mangrove.

Selon un communiqué parvenu à EnQuête, malgré la richesse de cet écosystème tropical unique en Afrique de l’Ouest, celui-ci est menacé de dégradation par le changement climatique et de l’utilisation non durable des forêts de mangrove, ce qui pourrait priver de sources de revenus une population estimée à 100 000 habitants. Dans le rapport, il est souligné l'importance des services écosystémiques de la mangrove en tant qu'infrastructures naturelles économiquement viables. Il y est démontré à quel point la conservation des mangroves du delta du Saloum peut contribuer à éviter les investissements dans des infrastructures "grises" ou ‘’bâties’’ qui pourraient remplir des fonctions similaires, telles que celles dédiées à la protection contre les inondations ou à la purification de l'eau.

‘’Cette étude a été réalisée grâce au financement de la Fondation MAVA pour la nature et l’expertise technique de l’IISD qui a développé la méthodologie Savi (Sustainable Asset Valuation). Ce dernier consiste à simuler l’impact de différentes tendances sur le delta du Saloum, exprimées en termes monétaires. Cela comprend un calcul de la valeur économique des services écosystémiques du delta, ainsi que la multitude de bénéfices, tels que la génération de revenus supplémentaires et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. A partir de ce modèle, le gouvernement du Sénégal peut baser les stratégies de conservation et de restauration dans le delta du Saloum sur la valeur monétaire simulée des services éco systémiques’’, précise-t-on dans le document.

Pour sa part, le directeur exécutif de Wetlands international Afrique (Wiaco), Ibrahima Thiam, pense que les informations fournies dans ce rapport seront utiles pour les choix politiques et la planification dans le Delta du Saloum, car l’étude prend en compte la complexité et la fragilité des écosystèmes de mangrove. Son homologue de l’ISSD, Liesbeth Casier, embouche la même trompette : ‘’Nous avons conçu cet outil de simulation afin de donner une idée sur comment est-ce qu’une meilleure conservation pourrait affecter l’économie locale, créer des emplois et augmenter la fourniture de services écosystémiques’’

CHEIKH THIAM