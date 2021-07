Surpris par un bijou de Mikkel Damsgaard sur coup franc à la demi-heure de jeu, l'Angleterre n'a même pas été menée dix minutes mais a dû attendre la prolongation pour capitaliser sur sa domination et composter son ticket vers la dernière marche, grâce à Harry Kane (2-1). Les Three Lions tiennent leur première finale d'une grande compétition depuis 55 ans, et leur première finale d'Euro tout court.

Il a fallu l'arracher, briser le conte de fée de l'été, renverser le score, se faire trimballer en prolongation, se manger un mur pendant une demi-heure, galérer jusque dans la réalisation du penalty victorieux - inscrit comme un raccroc par son capitaine -, mais ça y est : l'équipe d'Angleterre a brisé un plafond de verre vieux d'un demi-siècle en passant sur les Danois en demi-finale de cet Euro (2-1). En réussissant là où toutes les précédentes générations avaient échoué, celle de Harry Kane marque déjà l'histoire de son pays et déboulera en finale face à l'Italie dimanche avec un enthousiasme et le soutien de son public. En face, il y avait un Danemark qui sort de ce championnat d'Europe avec une nouvelle performance héroïque sur le CV, mais des regrets certainement éternels. 1992, ça n'arrive qu'une fois.

Le royaume Damsgaard

Après une entame intense offerte par les Anglais avec notamment un Raheem Sterling pas loin de pouvoir réceptionner un colis de Harry Kane (5e) et auteur d'une frappe molle lorsqu'il a réussi à rentrer sur son pied droit (13e), les Danois ont mis neuf minutes à réussir à trouver un décalage, mais ont réussi à être dangereux sur des récupérations très hautes (15e). Bien en place, ils ont peu à peu commencé à prendre le jeu à leur compte et Mikkel Damsgaard a fait passer un frisson (25e). La pépite de la Samp n'a eu besoin que d'une cartouche pour régler la mire puisque cinq minutes plus tard, il a posé le cuir à près de 25 mètres et a troué Jordan Pickford (0-1, 30e). Kasper Schmeichel, lui, s'est montré plus résistant devant Sterling à bout portant (38e) mais n'a rien pu faire quelques secondes plus tard quand Bukayo Saka a forcé Simon Kjær au fameux CSC. - sous la pression de ce même Sterling - à la suite d'un lancement parfait signé Kane, précieux en décrochage (1-1, 39e). Un Kasper Dolberg hors-jeu a lancé le deuxième acte avec fracas (52e), ce à quoi la menace aérienne Harry Maguire a répondu en forçant Schmeichel à l'horizontale (56e).

Kane, le coup de grâce en deux temps

Le show Dolberg a continué quelques minutes jusqu'à ce que Kasper Hjulmand décide de tout changer (Dolberg et Damsgaard out) afin de renforcer son entrejeu, sans réussir à retrouver le même rayonnement les minutes qui ont suivi. Allé au bout de lui-même à force de briser les vagues, Andreas Christensen a rendu sa combinaison à l'aube du dernier quart d'heure et c'est sans lui que les Rød-Hvide ont résisté une bonne partie du deuxième acte - jusqu'à un énième coup de casque de Maguire (90e+5) - pour emmener les locaux en prolongation. Un extra-time qui est reparti sur les mêmes bases avec une pression monstre de la part des Three Lions (encore plus après la sortie du poumon Thomas Delaney), un Kane proche du graal mais butant encore sur le portier scandinave (94e) ou encore une belle sacoche de Jack Grealish (98e). Et puis, sur l'un des nombreux dynamitage de la bombe Sterling, Joakim Mæhle a commis le geste qu'il ne fallait pas, en pleine surface : Schmeichel a eu beau ponctuer sa prestation XXL d'un arrêt sur penalty, Kane a transformé en deux temps et fait valser Wembley (2-1, 104e). Gareth Southgate a fermé boutique là-dessus, mais Martin Braithwaite a tout de même manqué de peu la cible (115e). Mais cette équipe est en mission et ce soir, il ne pouvait rien lui arriver.

SOFOOT.COM