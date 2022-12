Le projet "Jok Def" s'inscrit dans le cadre du programme de riposte du secteur privé face à la crise de Covid-19, intitulé "Investir, soutenir le secteur privé et maintenir l'emploi en riposte à la crise Covid-19". Fruit d'une collaboration entre l'Union européenne et Eurocham Sénégal, "Jok Def", selon le président d’Eurocham qui présidait, hier, la rencontre qui a marqué la conclusion des activités prévues dans le cadre de l'axe 2 du projet "Jok Def", illustre la forte volonté de la délégation de l'Union européenne et du secteur privé sénégalo-européen de conjuguer leurs efforts en faveur d'un soutien actif au Sénégal, tant en temps de crise que de prospérité.

D'après Gérard Senac, au crépuscule de cette année 2022, il souhaite inscrire la crise sanitaire de la Covid-19 dans le passé. Elle est, poursuit-il, sur ses derniers soubresauts, mais comme l'a instruit le président de la République, il leur faut vivre avec. "Pour les entreprises éprouvées économiquement par ladite crise et encore fragilisées, il est essentiel de maintenir le cap. L'appui que le secteur privé doit apporter aux politiques publiques, plus particulièrement au développement de l'emploi, doit être solide. Alors que le Sénégal annonce une croissance prévisionnelle de son PIB à hauteur de 10 % pour 2023 et que de nombreuses entreprises inscrivent le déploiement de leurs activités, il est plus que jamais nécessaire de miser sur la formation de compétences locales solides et sur l'essor d'un secteur privé sénégalais ambitieux et rayonnant.

Cet événement me permet d'exprimer toute notre satisfaction et notre gratitude de voir aujourd'hui se matérialiser l'un des objectifs principaux de ce projet qui est celui d'une collaboration fructueuse entre les entreprises d'Eurocham Sénégal et les structures d'éducation et de formation en faveur de l'employabilité de la jeunesse sénégalaise", a indiqué M. Senac. Selon qui Eurocham Sénégal, c'est avant tout la force d'un réseau, un réseau qui s'efforce chaque jour de servir et de servir les populations du Sénégal. Avant de souhaiter une longue vie au partenariat Union européenne-Eurocham Sénégal qui perdurera avec la réalisation d'autres projets comme celui-ci. "Que vive une coopération Sénégal-Team Europe toujours plus florissante".