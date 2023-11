La douane est un maillon essentiel dans le dispositif de mobilisation des recettes au Sénégal. Cependant, cette institution est de plus en plus dans le besoin de se mettre à niveau par rapport à l’air du temps. C’est dans ce sens que l’État du Sénégal a lancé un programme de modernisation de la douane.

Le Sénégal veut moderniser son système douanier. Dans ce cadre, le gouvernement a enclenché un processus de modernisation de l’Administration douanière pour permettre à cette institution de répondre aux exigences de l’heure. La question a été abordée, lors de l'Assemblée générale ordinaire de l’Amicale des inspecteurs et officiers des douanes (AIOD).

‘’La modernisation de l’administration douanière est une priorité des autorités pour soutenir nos efforts de mobilisation des recettes, de facilitation des échanges et de protection de l’économie nationale’’, renseigne Ousmane Kane. Le président de l’Amicale des inspecteurs et officiers des douanes d’ajouter : ‘’De toute évidence, la mise en œuvre du Programme de modernisation de l’Administration des douanes permet déjà d’épouser les réalités de notre temps et de s’adapter à nos missions devenues plus diversifiées et plus complexes et, par conséquent, plus exigeantes.’’

Dans ce chantier, le directeur général des Douanes invite ses agents à être à l’écoute légitime des préoccupations des opérateurs économiques, afin qu’ils atteignent les résultats escomptés. Notamment ‘’une augmentation continue des recettes, une lutte plus efficace contre la fraude sous toutes ses formes, un allègement et un ciblage des contrôles par la technologie, un meilleur maillage du territoire douanier et une rationalisation-amélioration du temps de passage en douane’’.

Le coordonnateur de l’Inspection générale des finances, venu représenter le ministre des Finances et du Budget, a lui insisté sur la question des performances. À ses yeux, ‘’la douane doit persévérer dans cette dynamique de performances, afin de consolider, voire améliorer les bonnes tendances des ressources budgétaires qui devraient afficher, au titre de l’année 2023, une hausse de 10,8 % en liaison notamment avec la performance des recettes au cordon douanier’’.

‘’Avec l'exploitation prochaine par le Sénégal de ses ressources pétrolières et gazières, ajoute-t-il, la douane doit mettre un meilleur dispositif de contrôle. D'où l’impérieuse nécessité pour l’Administration des douanes sénégalaises de se moderniser afin de jouer pleinement son rôle régalien en matière de maitrise des quantités exploitées ou à exploiter qu’en matière de contribution à la gestion concertée des frontières face à la montée de périls multiformes’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)