‘’Le 28 mai 2023, alors qu’une délégation de F24 rendait une visite de solidarité à Ousmane Sonko, le vice-coordonnateur de la plateforme, à peine descendu de sa voiture, a été sévèrement gazé, brutalisé, arrêté et conduit au commissariat de Dieuppeul. En violation des articles 5 du règlement de l’UEMOA et 55 du Code de procédure pénale sénégalais l’accès à son avocat lui a été interdit pendant plusieurs heures.

Sa détention avait duré cinq jours, rythmée par une valse interminable entre commissariats, brigades de gendarmerie et la cave du tribunal de grande instance de Dakar en violation flagrante de la loi’’, dénonce le F24 dans une note rendue publique. Selon la plateforme, le juge d’instruction, après avoir visionné la vidéo de l’arrestation d’Aliou Sané, avait décidé de ne pas suivre le procureur de la République qui demandait la mise sous mandat de dépôt et lui a accordé une liberté provisoire.

Or, dénonce le F24, ‘’le procureur de la République a saisi la Chambre d’accusation de la cour d’appel en vue de l’annulation de la décision de mise en liberté provisoire qui lui a été accordée en toute indépendance. En conséquence, une audience est prévue ce mardi 11 juillet 2023 à 11 h, sans doute pour obtenir de la chambre d’accusation un mandat de dépôt à l’hôtel zéro étoile déjà surpeuplé de prisonniers politiques’’.

...La plateforme dit ainsi regretter de constater la prévalence de l’option de la poursuite de la persécution des voix discordantes et de l’acharnement sur les acteurs qui ont le courage de dénoncer les dérives dictatoriales du régime, au moment où les citoyens s’attendaient à des mesures d’apaisement du climat social.

Face à ce qu’ils considèrent comme de l’acharnement, le F24 ‘’condamne cette pression que le parquet exerce depuis plusieurs mois sur les leaders d’opinion, les activistes et les militants de la société civile ; exhorte la chambre d’accusation à ne pas suivre le procureur dans sa requête ; invite tous les citoyens à se mobiliser pour la défense des acquis démocratiques et la préservation de l’État de droit et recommande au président Macky Sall de privilégier la concertation sur la répression et à opter pour la désescalade et l’apaisement, afin de créer les conditions d’une paix durable indispensable à l’organisation d’une élection présidentielle inclusive et transparente en 2024’’.