Le Jaraaf de Dakar a décroché son 16e titre de Coupe du Sénégal, ce dimanche au stade Président Abdoulaye Wade de Diamniadio. Lors de cette finale, tout s'est décidé en première période. Les Vert-Blanc sont venus à bout des Mbourois sur le score de deux buts à un.

La finale de la Coupe du Sénégal tant attendue a livré son verdict, ce dimanche soir au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le remake de la dernière journée du championnat entre le Jaraaf de Dakar et le Stade de Mbour a tenu tout de même toutes ses promesses, même si dans l'ensemble le club de la Médina mérite sa victoire. Pour le dernier acte de l'édition 2023 de la Coupe du Sénégal, tout s'est joué en première mi-temps. En effet, durant les 45 premières minutes, le Jaraaf a réussi à mener par deux fois au score, pour une rencontre qui s'est soldée par 2 buts à 1.

Après dix bonnes minutes à l’avantage des Stadistes, qui ont un peu monopolisé le ballon, le club de la Médina a profité de sa toute première opportunité pour ouvrir le score. Sur un corner bien exécuté par Papa Madial Babou, le cuir a atterri sur la tête de Mohamed Wélé qui a trompé le portier Mbourois (13e, 1-0). Galvanisé par les tribunes truffées de ses supporters, le Jaraaf a multiplié les assauts et les occasions franches, mais n’est pas parvenu à faire le break dans ce premier acte. A la suite de quelques réglages où le coach Abdoulaye Diakhaté a profité pour donner quelques consignes, le Stade de Mbour va être plus en vue, plus entreprenant. Ainsi, suite à un centre en retrait après un débordement sur le côté gauche de la défense, Serigne Khadim Babou a tiré dans les 18 mètres pour remettre les deux équipes à égalité (1-1). À deux minutes du terme de la première période, le Jaraaf reprend l’avantage encore une fois grâce à Mouhamed Wele qui a signé, par la même occasion, un doublé sur corner (2-1).

La seconde période a démarré sur un rythme élevé avec les Stadistes qui sont ressortis des vestiaires avec beaucoup d’ambitions. Les hommes du coach Diakhaté se sont rebiffés avec une légère domination jalonnée par quelques occasions, mais sans arriver à ébranler la défense du Jaraaf. Les Dakarois vont montrer beaucoup de sérénité notamment avec Rémy Bocandé et Welé. Dans le dernier quart d’heure, c’est deux équipes au jeu décousu qui se sont montrées sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade. Les attaques mbourois ont manqué de mordant, en face, le Jaraaf n'a jamais paniqué et a su gérer son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Le Jaraaf s’est finalement imposé sur le score de deux buts à un pour s’offrir son seizième titre de Coupe du Sénégal en 22 finales disputées.

C'est donc là une énorme performance que Moussa Ndiaye et ses partenaires ont réussi ce dimanche pour une première finale disputée à Diamniadio. Pour cette première finale dans l'enceinte du stade Abdoulaye Wade, nous avions aussi un duel pour le trophée de l'ambiance. Et dans cette ‘’confrontation’’ entre supporters sur les gradins, les Médinois beaucoup plus nombreux que les Mbourois ont assez largement mené les débats. Assiko, tam-tams et autres mélodies ont rythmé le stade durant les 90 minutes de la rencontre.

MAMADOU DIOP