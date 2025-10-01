First Food Africa

L’Unicef, en collaboration avec l’Union africaine, le gouvernement béninois et de nombreux partenaires internationaux, a procédé dimanche 28 septembre 2025, sur l’esplanade de la Place de l’Amazone, au lancement de l’initiative « First Foods Africa ». Ce programme ambitieux vise à lutter contre la malnutrition infantile en Afrique et à promouvoir des systèmes alimentaires durables et résilients. Dans son discours d’ouverture, Joan Matji, Directrice de la nutrition à l’Unicef, a rappelé que la malnutrition infantile demeure un fléau persistant sur le continent.

« Bien que les taux de retard de croissance aient diminué, la croissance démographique a fait augmenter le nombre d’enfants touchés. Aujourd’hui, près de 11 millions d’enfants supplémentaires par rapport à l’an 2000 souffrent de retard de croissance », a-t-elle alerté. Elle a également présenté une étude commandée par l’UNICEF, révélant que 145 millions d’enfants vivent dans une pauvreté alimentaire, dont 59 millions dans une situation sévère, se nourrissant de seulement deux groupes alimentaires ou moins. L’initiative First Foods Africa repose sur trois axes essentiels : encourager la production locale d’aliments nutritifs ; stimuler la consommation des premiers aliments essentiels à la croissance des enfants ; garantir l’accès à une alimentation saine, sûre et abordable pour tous les enfants.

« Cette initiative incarne une vision locale et durable. Elle s’appuie sur la prévention et place les enfants au cœur des priorités », a affirmé Mme Matji. Intervenant par visioconférence, Professeur Julio Rakotonirina, représentant de l’Union Africaine, a salué cette initiative qu’il a qualifiée de « promesse faite aux enfants de l’Afrique ». « Bien se nourrir est un droit, et la malnutrition est un défi que nous devons surmonter.

Chaque dollar investi dans la nutrition infantile génère plusieurs fois plus en productivité, éducation et croissance économique », a-t-il souligné, en rappelant la cohérence de cette action avec l’Agenda 2063 et la Déclaration de Malabo sur la nutrition. Pour Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’État béninois chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, l’engagement de son pays dans cette lutte est sans équivoque. « La nutrition est une priorité absolue. Nous devons renforcer nos initiatives pour sauver des vies et bâtir des communautés résilientes », a-t-il insisté.